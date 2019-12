Allerrijksten krijgen er ruim 1 biljoen euro bij

Grote kans dat je als lezer van deze pagina een paar vrije dagen hebt aan het einde van het jaar. Voor iedereen die de kerstdagen vooral binnen met gourmet en pakjes onder de boom heeft doorgebracht: dit zijn Metro’s tips om tussen kerst en oud & nieuw even lekker de deur uit te gaan.

Romantisch in de bios

De laatste week van het jaar is nou net zo’n week om de bioscoop weer eens van binnen te zien. Wil je het kerst- en feestdagengevoel nog even vasthouden? Films voor je gemoed zijn er genoeg! En het is heus niet gek om tóch die kerstfilm nog te gaan zien (daar heb je in de dagen voor kerst vast geen tijd voor). Wat dacht je van Last Christmas, 35 jaar na de hit van Wham!? Grappig en romantisch, deze film over een jonge aspirant-zangeres die idolaat is van George Michael. Juist, die van Wham! Ze is single, maar is ze dat na Kerstmis nog steeds? Tip 2 is Frozen 2. Moeten we nog meer zeggen? Geen zin in romantisch gedoe op het witte doek? Dan zal hit Penoza vast nog draaien, is de familiefilm Mees Kees In De Wolken net uit en draait ook de langverwachte animatie The Addams Family.