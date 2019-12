'Alleen grote politie-inzet voorkwam rellen intocht Leeuwarden'

Een demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht in Leeuwarden is volgens burgemeester Sybrand Buma net niet uit de hand gelopen. „De politie heeft wel wapens moeten gebruiken, maar het is binnen de perken gebleven.”

Dat zei hij zondag in het programma WNL Op Zondag. De burgemeester heeft tijdens de intocht van Sinterklaas de helft van de tijd in het crisiscentrum doorgebracht.

Bodycams en extra camera's

Er was wel inzet nodig in de Friese stad rond een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Buma: „De politie was uitgerust met bodycams en we hebben extra camera’s ingezet om de relschoppers te identificeren. Daarna hadden we weer capaciteit nodig om de camerabeelden uit te zoeken.”

„Je kunt wel zeggen: de politie moet het maar doen. Maar er zijn in Leeuwarden lui die niets anders willen dan rellen schoppen”, zei Buma. „Dat is het diepere probleem, dat het in deze samenleving blijkbaar normaal is om tegen het gezag te gaan in plaats van mét het gezag.”