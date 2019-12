All You Need is Love weer kijkcijferhit (maar scoort wel minder)

Waar de een in de kerk zat, een ander zich volgoot tijdens de kerstavondborrel, stemden 1.877.000 Nederlanders weer af op die oude vertrouwde Robert ten Brink en zijn 'All You Need'.

De kerstspecial van All You Need Is Love was dinsdagavond het best bekeken tv-programma. Bijna 1,9 miljoen mensen zagen op RTL4 hoe Robert ten Brink geliefden van heinde en verre voor de feestdagen herenigde. Daarmee haalde de uitzending de eerste plaats in de top tien van kijkcijfers, meldt Stichting KijkOnderzoek woensdag.

All You Need Is Love is een van de langstlopende programma's op tv. Vorig jaar trok de kersteditie nog 2,3 miljoen kijkers. De jaren daarvoor waren dat er zelfs 3 miljoen en 2,9 miljoen.

Na All You Need Is Love waren het NOS Journaal van 20.00 uur (1,6 miljoen kijkers) en van 18.00 uur (1,16 miljoen kijkers) de best bekeken programma's. Erna volgde kennisquiz De Slimste Mens met 1,15 miljoen kijkers. Chateau Meiland deed het ook goed met 954.000 paar ogen gericht op het wel en wee van de familie Meiland.