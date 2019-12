Ajax loot Getafe. AZ treft LASK

Bij de laatste tweeëndertig van de Europa League neemt Ajax het op tegen het Spaanse Getafe. AZ speelt tegen het Oostenrijkse LASK.

Ajax begint zijn avontuur in de Europa League tegen het Spaanse Getafe. De landskampioen werd gister bij de loting op het hoofdkantoor van de UEFA gekoppeld aan de huidige nummer vier van Spanje. Getafe, dat vijf punten achter staat op FC Barcelona en Real Madrid, eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in La Liga.

Valencia gooit roet in het eten

De Amsterdammers leken op weg naar de knock-out fase van de Champions League, maar het Spaanse Valencia gooide vorige week roet in het eten door Ajax met 0-1 te verslaan. Hierdoor eindigde de ploeg van trainer Erik ten Hag op de derde plek in groep H van het kampioenenbal met als gevolg dat zij hun Europese seizoen een niveau lager moeten voortzetten.

Getafe kwalificeerde zich als nummer twee van groep C voor de zestiende finale van de Europa League door te winnen van FK Krasnodar. In de laatste speelronde van de groepsfase waren de Spanjaarden de Russische ploeg van Tonny Vilhena met 3-0 de baas en claimde zo de tweede plek in de poule achter FC Basel.

Het is voor het eerst dat de twee ploegen elkaar treffen in Europees verband. De eerste wedstrijd is op donderdag 20 februari in Spanje, de return in Amsterdam is een week later.

AZ

AZ zal 20 februari thuis aantreden tegen LASK, de return staat eveneens een week later op de planning. De huidige nummer twee van Oostenrijk eindigde met dertien punten als nummer één in groep D, waarin ook PSV zat. In Eindhoven werd het 0-0, maar voor eigen publiek wonnen de Oostenrijkers overtuigend met 4-1.

De Alkmaarders zelf eindigden als nummer twee in groep L, achter het grote Manchester United. AZ wist maar liefst vijftien keer te scoren in zes wedstrijden, waarmee ze samen met het Portugese SC Braga de meest scorende club in de groepsfase waren.

Titelstrijd

Zondag won de formatie van trainer Arne Slot in eigen huis met 1-0 van Ajax door een late treffer van Myron Boadu. Hierdoor staan de twee ploegen samen met 41 punten bovenaan de Eredivisie.

AZ - Ajax | Foto: ANP SPORT / Ronald Bonestroo

Loting zestiende finales Europa League

Wolverhampton Wanderers - Espanyol

Sporting Portugal - Istanbul Basaksehir

Getafe - Ajax

Leverkusen - FC Porto

FC Kopenhagen - Celtic

APOEL FC - FC Basel

Cluj - Sevilla

Olympiakos - Arsenal

AZ - LASK

Club Brugge - Manchester United

Eintracht Frankfurt - FC Salzburg

VFL Wolfsburg - Malmö

Rangers FC - Braga

AS Roma - AA Gent

Shakhtar Donetsk - Benfica

Ludogorets – Internazionale