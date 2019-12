‘Airbnb geen woningverhuurder, maar dienstverlener’

Het academische Radboudumc in Nijmegen is in september van dit jaar een onderzoek gestart naar mogelijke fouten van een kankerspecialist, die al zeven jaar in het ziekenhuis werkte.

Dat gebeurde nadat er steeds meer klachten binnenkwamen van patiënten en collega-specialisten over de oncoloog. De arts is in augustus op non-actief gesteld, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Onder leiding van een externe kankerspecialist worden driehonderd dossiers onderzocht van patiënten, die de oncoloog in de laatste twee jaar onder behandeling heeft gehad. Patiënten die in augustus nog bij de arts liepen zijn verdeeld over andere specialisten. Oud-patiënten en nabestaanden hebben een brief over de kwestie gehad.