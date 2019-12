Afscheid van de alleroudste dubbeldekstrein

Op het spoor is zondag afscheid genomen van de oudste en allereerste dubbeldekker: Dubbel Deks Materieel (DDM), de enige dubbeldekker nog met een locomotief.

34 jaar was ie, dit oude baasje. Met een afscheidsrit langs onder meer Amersfoort, Amsterdam, Almere, Lelystad en Zwolle, is het eerste type dubbeldekstrein in ons land geschiedenis. Begin 1985 konden NS-reizigers in Noord-Holland voor het eerst gebruik maken van de DDM. Later zoefde de dubbeldekker ook tussen Amersfoort en Amsterdam, Den Haag en Utrecht en Rotterdam en Noord-Brabant over het spoor. De afgelopen tijd werd de dertiger alleen nog tussen Haarlem en Alkmaar en Amsterdam en Enkhuizen ingezet.

Veel bekijks

Hoofdconducteur Willem van Erp uit Den Helder begon zijn carrière in de tijd dat de dubbeldekker zijn intrede deed. „Hij trok veel bekijks. Gezinnen kwamen speciaal naar het spoor om de dubbeldekkerrijtuigen te zien. Het was natuurlijk ook wel een uitvinding. Ineens konden er veel meer reizigers mee.”

Donny Hofmans (24) uit Alkmaar is veel jonger, maar is sinds twee jaar wel fan van het oude baasje. Zondag mocht hij als afscheid een deel van de laatste rit maken. „Twee jaar geleden rondde ik de machinistenopleiding af en werk ik vanuit Haarlem. Ik heb elke week wel op de DDM gereden”, vertelt hij aan de telefoon. „Ik loop op dit moment nog één keer door deze trein en praat wat na met de passagiers. Het was gewoon een hele fijne trein. De techniek was verouderd, maar dat vond ik juist leuk.”

Het oudje, zoevend door het Nederlandse landschap. / Tim Sabelis

Collega’s van Hofmans kregen snel in de gaten dat ze bij een storing Donny moesten bellen. „Ik was zo geïnteresseerd in de DDM dat ik de meeste storingen wel kon oplossen.” Het leverde de jonge machinist op het werk de bijnaam ‘DDM Donny’ op, een naam die hij nu ook op Instagram gebruikt.

Nieuw materieel

„Natúúrlijk ga ik deze dubbeldekker missen”, besluit de NS-medewerker. „Vervangen van materieel moet, dat hoort bij het vak. Maar soms is het jammer. Nu zijn er nieuwe sprinters en gemoderniseerde dubbeldekkers en dat is een aardige vooruitgang, moet ik toegeven.”

In het Spoorwegmuseum in Utrecht blijft één DDM bewaard, de Olifant. Alle dertien originele voertuigen met de cabine van de machinist kregen destijds de naam en afbeelding van een bedreigde dierensoort. Zo had je ook de arend, bizon, dolfijn en panda. En het materiaal van de oudjes? Dat wordt verkocht of voor 96 procent gerecycled. Veel onderdelen krijgen dan een tweede leven in een ander treintype of als nieuw product.