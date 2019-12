Activisten op Schiphol weggehaald door Marechaussee

Het zijn de drukste dagen van het jaar voor Robert Stoesser van boekdekerstman.nl. Getooid in zijn pak en bewapend met bel en grapjes over ballen en pieken, vliegt hij van hot naar her, soms zelfs op een arrenslee. „Dit is het allermooiste seizoen voor mij!” Zo was er laatst een event van een groot beautymerk, „Met van die influencermeisjes, weet je wel. Ze wilden allemaal een boomerang met me. Tag me maar, riep ik ze na, met hashtag Kerstman!”

Een halfuur aan de lijn met Stoesser, die vol humor zit, en je begint spontaan te glimlachen. Het is een kerstman met een clownsverleden. Hij zit al lang in de entertainment en is een echte ‘mensen-kerstman’, „ik maak graag mensen blij, dat heeft er altijd al wel ingezeten.”

