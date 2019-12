Achmea 'alvast' naar 34-urige werkweek

Vorige week werd door CNV nog gepleit voor een landelijke 30-urige werkweek, vrijdag is bekend geworden dat Achmea alvast een eerste stap in de 'goede' richting zet.

Vanaf 2021 krijgen de 13.000 werknemers van de verzekeraar te maken met een 34-urige werkweek, met behoud van salaris. Dat is een van de belangrijkste afspraken uit de nieuwe cao, schrijft De Telegraaf.

„Tijd is een schaars goed", zegt bestuurder Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. „Met de invoering van een kortere werkweek levert Achmea een belangrijke bijdrage in de discussie over korter werken, waar wij als CNV voor pleiten."

Logische stap

De 30-urige werkweek, die CNV eerder nog eiste, is het in geval van Achmea niet haalbaar, vindt Wiersinga. „Werknemers van Achmea hebben nu een 36-urige werkweek, dus dat hebben we teruggebracht tot 34 uur. We gaan kijken hoe dat valt en bij de volgende cao zullen we dat verder evalueren."

De 30-urige werkweek zou volgens CNV een logische volgende stap zijn: „We zijn van de 40-urige werkweek naar 38 uur gegaan en daarna naar 36 uur. We moeten nu de volgende stap zetten, zodat werkenden beter in staat zijn om werk en privé te combineren en bepaalde zorgtaken uit te voeren. Bovendien zijn ze dan minder vatbaar voor ziekteverzuim en burn-outs."