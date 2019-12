ABN AMRO sluit 470 automaten door plofkraken

ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten gesloten. Dat is meer dan de helft van de automaten van de bank in Nederland. Reden is het toegenomen risico op plofkraken de laatste tijd.

De maatregel is volgens de bank tijdelijk en gaat de bank direct aan het werk zodat klanten van de gesloten automaten snel weer in de eigen buurt geld op kunnen halen.

Doelwit plofkraken

De bank heeft in totaal zo'n 900 geldautomaten in Nederland. Van de 470 die zijn afgesloten, zijn 380 van ABN AMRO. De overige 90 zijn stuks die recent zijn omgebouwd tot merkloze Geldmaat.

Het geld is inmiddels verwijderd en ze worden met planken dichtgetimmerd. De gesloten automaten zijn van een type dat de afgelopen tijd veelvuldig doelwit was van criminelen die door middel van een plofkraak aan geld wilden komen: alleen dit jaar al vijftig keer. Dit type is een stuk makkelijker te kraken dan bijvoorbeeld die van concurrerende banken als ING en SNS: daar zijn dit jaar wel enkele pogingen gedaan, maar zijn geen van deze plofkraken gelukt.

Mogelijke oplossingen

Volgens een woordvoerder zijn verschillende oplossingen mogelijk. Zo kan een ander type geldautomaat worden geïnstalleerd, maar ook kan in sommige gevallen aan een andere locatie worden gedacht. ABN AMRO gaat zo snel mogelijk in kaart brengen wat mogelijk is en op welke plaatsen de nood het hoogst is.

Vorige week maakte de bank al bekend tientallen automaten te sluiten. „Maar dat bleek niet voldoende", stelt een woordvoerder. De bank heeft overleg gehad met andere banken voor zij de beslissing nam. ABN is naar eigen zeggen de enige bank in Nederland die het betreffende type automaat in gebruik had.

De bank heeft op nog ongeveer 400 locaties geldautomaten van andere types. Die blijven wel in gebruik.