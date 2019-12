5 ‘slimme tips’ om meer hypotheek te krijgen

Wie zijn of haar droomhuis heeft gevonden, moet vaak maximaal lenen om het te bemachtigen. Het liefste zelfs nog iets meer. Het is dan goed om te weten dat jouw ‘maximale hypotheek’ niet volledig vast staat.

Bijna dagelijks verschijnen er berichten over het woningtekort in Nederland. Dit tekort zorgt er mede voor dat de huizenprijzen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen.

Voor de hoogst mogelijke hypotheek zijn er een aantal variabelen die je kunt optimaliseren. Hier lees je 5 tips om meer hypotheek te krijgen.

Tip 1: Meer lenen dan de woning waard is

De hypotheeknormen zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt. Dit moet voorkomen dat bij een nieuwe crisis, opnieuw ‘huizen onder water komen te staan’. Tegenwoordig mag je daarom niet meer lenen dan de woning waard is, de zogenaamde Loan to Value van 100 procent.

In specifieke situaties mag van deze 100 procent-regel worden afgeweken. Koop je een nieuwbouwhuis of ga je verbouwen, dan wordt de woning meer waard zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Bij de bepaling van de maximale hypotheek mag daarom rekening gehouden worden met de verwachte waardestijging. Ook mag je meer lenen wanneer je energiebesparende maatregelen neemt, namelijk maximaal 106 procent van de woningwaarde.

Bij aankoop van een energiezuinige woning mag je tevens meer lenen op basis van je inkomen. In 2019 is dat:

Bij een A++-label of hoger: 9000 euro extra.

Bij een ‘nul-op-de-meter-woning’: 25.000 euro extra.

Tip 2: De hoogte van de hypotheekrente

Om maximaal te lenen dien je de hypotheekrente 10 jaar of langer vast te zetten. Bij een kortere rentevaste periode wordt de maximale hypotheek namelijk berekend met de fictieve toetsrente. Deze is momenteel 5 procent en daarmee een stuk hoger dan de werkelijke hypotheekrente van dit moment.

De laagste hypotheekrente betekent overigens niet dat je de hoogste hypotheek krijgt. De rente bepaalt ook welk deel van je inkomen je voor de hypotheek mag gebruiken. Dit wordt berekend middels de financieringslasttabel die elk jaar door het NIBUD wordt vastgesteld. Daarin kan een iets hogere of lagere hypotheekrente soms een hogere maximale hypotheek opleveren.

Tip 3: De hoogte van je inkomen

Nu we het toch over inkomen hebben, ook deze variabele kun je optimaliseren. Naast je bruto salaris (en eventueel dat van je partner), zijn er andere inkomensbestanddelen die onder bepaalde voorwaarden mogen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek. Denk hierbij aan vakantiegeld, een eindejaarsuitkering of dertiende maand, provisie, Individueel Keuze Budget (IKB) of flexbudget, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag (ORT), VEB-toeslag (militairen) of alimentatie die je ontvangt.

Krijg je binnenkort een loonsverhoging, dan kan dit ook eventueel worden meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. Je moet wel aan kunnen tonen dat dit binnen korte termijn zal gebeuren. Bijvoorbeeld op basis van de CAO, een toezegging van je werkgever of vaste stappen binnen de salarisschaal.

Veel mensen hebben trouwens het idee dat je zonder vast contract geen hypotheek kunt krijgen. Dat is niet waar. Hypotheekverstrekkers willen alleen wel een goede inschatting kunnen maken van je inkomen. Nieuwe initiatieven zoals een inkomensanalyse voor ondernemers, perspectiefverklaring voor uitzendkrachten of inkomensverklaring loondienst (project Handig) helpen hierbij.

Tip 4: Financiële verplichtingen

Hoe meer financiële verplichtingen je hebt, hoe lager het bedrag dat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Zaken als erfpachtcanon, alimentatie en kredieten hebben een groot negatief effect hierop. Los daarom zoveel mogelijk openstaande leningen af voordat je een hypotheekaanvraag doet.

Heb je leningen met een variabele looptijd, zoals een postorderkrediet, doorlopend krediet of een creditcard? Het is beter om dure kredieten om te zetten naar een persoonlijke lening. Doordat er dan sprake is van een vaste looptijd, mag met de werkelijke maandelijkse lasten gerekend worden in plaats van met het vaste percentage van 2 procent van de kredietlimiet.

Tip 5: De looptijd van de hypotheek

Je kunt de hoogste hypotheek krijgen als je kiest voor de langste looptijd, die van 30 jaar. Houd hierbij wel in gedachten dat dit niet voor iedereen voordelig of mogelijk is. Is dit niet je eerste woning dan maak je mogelijk al langer gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Aangezien hier een maximum van 30 jaar voor geldt, heb je er mogelijk de laatste jaren geen recht meer op. Ook dit kan weer effect hebben op de voor jouw situatie maximale hypotheek.

Je maximale hypotheek optimaliseren is dus op diverse manieren mogelijk. Hoewel het nodig kan zijn om in de huidige oververhitte woningmarkt de hypotheek te maximaliseren, is het wel goed om altijd te bedenken hoe verantwoord het is. Een hypotheek kan je grote mogelijkheden geven, maar je moet deze - ook in financieel mindere tijden – wel kunnen blijven betalen.