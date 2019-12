5-jarige haalt geld op voor arme klasgenootjes met marktkraam

De krant van woensdag 18 december is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

We besteden onder meer aandacht aan de emancipatie in Nederland. En het einde van het jaar is in zicht - en daarmee de beruchte eindejaarsgesprekken. Maar zijn die nog wel van deze tijd? Spoiler alert: niet echt.

Verder hebben we het over het woord van het jaar (ok, boomer) en spraken we met Danny Vera en zijn monsterhit van dit jaar. Ook vertelt 3FM-dj Wijnand Speelman over zijn reis naar Colombia voor Serious Request, dat woensdagochtend begint.