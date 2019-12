2019 op twee na zonnigste jaar ooit

Voor de meeste Nederlanders is oud en nieuw synoniem met feest, champagne en oliebollen. Hulpverleners werken met de jaarwisseling echter op 'standje extra'.

Begin december lijkt de Gemeenschappelijke Meldkamer in Utrecht nog een oase van rust, waar medewerkers van de brandweer, politie en ambulance geconcentreerd schermen met meldingen en actuele informatie in de gaten houden en wachten op eventuele 112-meldingen. Tijdens de jaarwisseling is daar geen sprake meer van, zo verzekert teamleider van de meldkamer van de brandweer Ellen van Stratum (48). „De voorbereidingen zijn al in volle gang."

Deze dinsdagochtend nemen twee centralisten bij de brandweer 112-meldingen aan, maar dat wordt op oudejaarsavond verviervoudigd. De topbezetting bij de brandweer is tussen 18.00 en 3.00 uur. In de hele Veiligheidsregio in Utrecht staat het grootste deel van de 1800 brandweermedewerkers paraat. „Op de meldkamer is zo’n beetje het hele team dan aan het werk”, zegt Van Stratum. „Normaal komt er een melding binnen, luistert de centralist naar wat er aan de hand is en afhankelijk van wat nodig is sturen we een eenheid."