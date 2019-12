10.000 Amsterdamse leerlingen zonder docent

Zo’n 10.000 Amsterdamse scholieren zitten op dit moment zonder docent. Het lerarentekort in basisonderwijs in de hoofdstad neemt snel toe.

Volgens de laatste telling hebben basisscholen in Amsterdam zo’n 384 fulltime leerkrachten te weinig, ruim honderd meer dan aan het begin van het schooljaar. Volgens onderwijswethouder Marjolein Moorman betekent dit dat er zo’n 10.000 leerlingen zonder docent zitten.

Risico op onderwijsachterstand

De tekorten treffen vooral scholen met kinderen met het risico op een onderwijsachterstand, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. „Hoewel de tekorten de hele stad raken, staat nu onomstotelijk vast dat sommige scholen veel harder worden geraakt dan andere scholen”, zegt Moorman. „Het zijn juist die scholen waar de kansen van kinderen toch al kleiner zijn. Het lerarentekort zorgt dus niet alleen voor een afnemende kwaliteit in het onderwijs in de volle breedte, maar zorgt ook nog eens voor een toenemende ongelijkheid in het onderwijs.” De wethouder noemt dit onacceptabel.

Op dit moment werkt de gemeente samen met de onderwijssector aan een actieplan, dat eind februari klaar moet zijn. Moorman zegt dat er wordt gekeken naar hoe subsidies terechtkomen op de plekken waar dit het hardste nodig is. Ook zijn een aantal schoolbesturen bezig met een noodplan om de werkdruk voor leraren te beperken door het aantal lesuren te verminderen. De vrijgekomen tijd zou bijvoorbeeld kunnen worden ingevuld met talentontwikkeling op andere gebieden, zoals sport, cultuur en sociale vaardigheden.

Nieuwe telling na kerstvakantie

De telling is van 1 november en inmiddels is het tekort al groter, zegt het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), dat het tekort in kaart heeft gebracht. Na de kerstvakantie wordt een nieuwe inventarisatie gedaan, aangezien leerkrachten per schoolvakantie vertrekken.

Deze week hebben zestien basisscholen in Amsterdam Nieuw-West de deuren gesloten omdat ze kampen met een groot lerarentekort. Ze beraden zich deze dagen op de toekomst. Daardoor kunnen zo'n 5400 leerlingen niet naar school.