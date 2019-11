Zwaardere straffen voor drankrijders? 'Laat ze maar gaan lopen!'

Drankrijders moeten veel harder worden bestraft, pleit minister Grapperhaus. ,,Een perfect plan!”

‘Een perfect plan, van de weg ermee!’ Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, is groot voorstander van het zwaarder bestraffen van die echte drankrijders. ,,Dat zijn dus niet mensen als jij en ik en voor wie de Bob-campagne geldt. Die echte drinkers zijn er ongevoelig voor, nemen hun verantwoordelijkheid niet en gaan politiebureau in en uit, om daarna weer met drank op in die auto te stappen.” Ja, hij kan zich er best over opwinden, ,,want ze gaan net zo lang door totdat ze zich doodrijden, of jou.” Wat we moeten bereiken, is een ‘cocktail van maatregelen’. ,,Zo nemen we deze overtreders te grazen en kan hun idiote optreden geen gevaar meer opleveren. Laat ze maar gaan lopen!”

Het stuur om

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kwam gisteren met een wetsvoorstel, gericht op ‘de notoire verkeersovertreders die regelmatig de regels aan hun laars lappen.’ ,,Rijden onder invloed levert een groot gevaar op voor de verkeersveiligheid. In 2017 is tegen ruim 17.000 bestuurders proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol. In 2018 waren dit bijna 13.000 bestuurders.” Het aantal verkeersdoden door rijden onder invloed is in twee jaar tijd verdubbeld en samen met collega Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil hij nu ‘het stuur om’ en die echte drankrijders heel streng aanpakken. Door mensen opnieuw rijexamen te laten doen, of bestuurders onder invloed een rijverbod op te leggen van maximaal vijf jaar. Als ze daarna toch het stuur in eigen handen nemen, ‘rijden’ ze het risico op een gevangenisstraf. Het samenspel van Grapperhaus en Nieuwenhuizen is een goede, vervolgt de VVN-woordvoerder en hij roemt de nul-ambitie van Van Nieuwenhuizen: 0 verkeersslachtoffers in 2030. Natuurlijk is dat veel te optimistisch, weet ook hij wel, ,,maar het streven is perfect.”

Ik wist het niet...

‘Logisch wel’, was de eerste reactie van Harry Rienmeijer op het wetsvoorstel. Hij is directeur van Trafieq, waar onder andere bestuurders die zijn beboet voor een bepaalde promillage alcohol in het bloed naartoe worden gestuurd voor een EMA (educatieve maatregel alcohol). ,,Alcohol in het verkeer is not done, maar er zijn ook andere manieren dan strenger straffen die misschien wel effectiever werken.” Hij noemt het autoslot dat tot zo’n twee jaar geleden aan het stuur van een overtreder werd gehangen, ,,dat was een absolute zekerheid dat diegene niet meer achter stuur ging na een borrel, of in elk geval niet meer kon wegrijden.” Ook ervaren dat de pakkans groter is, werkt. ,,De politie zou veel meer fuiken kunnen zetten, dan voelen die notoire overtreders echt wel de hete adem in hun nek.”

Van alles hoort hij tijdens de cursus. ,,Heel vaak hebben mensen geen slechte intentie en hadden ze oprecht idee dat ze een risico liepen.” Dan hebben ze de avond ervoor bier gedronken, acht uur geslapen en stappen dan in de auto. ,,Je zou denken dat je dan wel weer veilig zit, maar heel vaak heb je dan nog steeds een te hoge promillage.”

Drie bakken zwarte koffie en twee broodjes kaas, een lijntje coke, de zogenaamde KGB-pil, het helpt allemaal niet om het afbraakproces te versnellen, schudt Rienmeijer het hoofd. ,,Hoe fantastisch zou het zijn als we het wondermiddel zouden vinden, ook voor mensen die zware medicijnen slikken, maar nu moet je gewoon je lever z’n werk laten doen, en dat duurt even.”