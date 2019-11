Zeldzaam Marvel-album levert meer dan een miljoen op

Een liefhebber met een goedgevulde portemonnee heeft op een veiling in het Amerikaanse Dallas maar liefst 1,26 miljoen dollar (omgerekend 1,14 miljoen euro) neergeteld voor een Marvel-stripboek.

Het gaat om een exemplaar van het eerste stripverhaal dat de uitgeverij die bekendstaat om zijn superheldenseries in 1939 uitbracht. Destijds noemde de uitgever zichzelf nog Timely.

Het album zoals hij op de site van de veiling stond /HERITAGE AUCTIONS

Van Toorts naar Thor

Het peperdure stripalbum luistert naar de titel Big Bang en lag in de schappen als Marvel Comics No. 1 en werd destijds uitgegeven door Timely, de voorganger van Marvel Comics. In het 80-jarige stripboek worden helden zoals De Toorts, Ka-Zar en Prins Namor geïntroduceerd. Hoewel het tegenwoordig personages als Thor, Deadpool, Captain America en Iron Man zijn die de klok slaan, volgden de fans van destijds de verhalen van dit duo dat in de begindagen van de Marvel-strips erg populair was.

„Het is een historisch exemplaar van een historisch stripalbum," vertelt Ed Jaster van de Texaanse veiling in een verklaring. „Dit is zonder twijfel de grootvader van alle Marvel-strips die hierna verschenen. Zonder deze eerste uitgave zouden de personages en verhalen waar nu miljoenen mensen van genieten in stripverhalen, televisieseries en speelfilms gehoord nooit bestaan hebben."

Dit specifieke exemplaar wordt door kenners gezien als uniek in zijn soort. Ondanks het feit dat het stripalbum tachtig jaar oud is, is hij in uitstekende conditie. Dit is behoorlijk zeldzaam aangezien dusdanige albums niet bepaald gemaakt zijn van materiaal dat de tand des tijds goed weet te doorstaan.

Marvelfans zijn er over de hele wereld tegenwoordig /ANP

Van 10 cent naar 1,14 miljoen

Het miljoenenbedrag waarvoor het stripboek geveild wordt, is nauwelijks voor te stellen als je bedenkt het tachtig jaar geleden voor een schamele 10 cent in de schappen lag. Dit exemplaar werd gekocht door een postbode uit Pennsylvania die er na aanschaf niet al te veel in gelezen heeft. Deze tien cent komt 80 jaar later vanwege inflatie ongeveer overeen met 1,84 dollar. (1,66 euro)

Timely werd opgericht in 1939 opgericht door Martin Goodman. In 1961 veranderde de Amerikaanse uitgever van naam vanwege het succes van de Marvel-reeks in Marvel-comics. Het bedrijf werd in 2009 overgenomen door Disney die de verhalen sindsdien als welkome inspiratiebron gebruikt voor bioscoopfilms en televisieseries.

Deze eerste uitgave van Marvel is overigens niet het duurste stripboek ooit. Een zeldzaam Spiderman-album, ook uitgegeven door Marvel, leverde in 2014 een bedrag van 2,9 miljoen euro op via eBay.