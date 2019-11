‘Zak met geld voor de leraren is een zoethoudertje’

Tienduizenden leraren, maar ook ouders en leerlingen, kwamen woensdag in actie voor goed onderwijs.

‘Ajax verdient meer (net als ik)’ is een opvallende tekst op een stuk karton. Zeb Stevens uit Amsterdam, wiskundeleraar op het Vechtstede College in Weesp, houdt hem in de lucht. Je kunt zijn tekst op twee manieren lezen, maar op deze woensdag begrijpen we hem. Hij staakt en staat in een grote menigte – naar schatting tienduizend leraren, ouders en leerlingen – op de Dam in zijn woonplaats. Tegelijkertijd staken collega’s in onder meer Leeuwarden, Enschede, Arnhem, Den Haag en Goes. Metro was in Amsterdam.

Wiskundeleraar Zeb Stevens.

Na de boeren en de bouwers staakten woensdag de leraren van ruim 80 procent van de scholen (4200) in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze willen meer verdienen, moeten te veel hooi op hun vork nemen en er zijn te weinig leerkrachten, zo is de mening van al die duizenden die gistermorgen op de been waren. Onderwijsminister Arie Slob dacht de staking te voorkomen toen hij eind vorige week eenmalig 460 miljoen euro uit de knip trok. ‘Serieus geld’, zei premier Rutte. ‘Een zoethoudertje’, vinden de leraren.

Eenmalige zak geld

Zeb Stevens is schor (‘komt door Ajax’). „Ik sta hier niet speciaal voor mijn Vechtstede College, maar voor het onderwijs in het algemeen. Het kabinet speelt een tactisch spelletje. Maar leraren zijn slim genoeg om door te hebben dat die 460 miljoen geen structurele oplossing is. Nee, het onderwijs aantrekkelijker te maken gaat met een eenmalige zak geld niet lukken. Ik maak me zorgen om de lange termijn.”

Het onderwijs is niet het enige gespreksonderwerp op de Dam, de plek waar woensdag de meeste stakers naartoe kwamen. Het rode kaarten-drama van plaatselijke trots Ajax in de Champions League heeft er blijkbaar aardig ingehakt. Een man met een bordje ‘UEFA Maffia’ – en geen tekst over de leraren - wil graag met Zeb Stevens op de foto. Podiumgastheer Dolf Jansen belooft Gianluca Rocchi, de scheidsrechter die de rode kaarten gaf, als extra attractie. „Die mogen jullie vijf minuten lang uitfluiten.”

'Het moedt anders'

Sommige protestleuzen op doeken en borden zijn prachtig en natuurlijk serieus tegelijk. ‘Treurig dat oma moet staken’, houdt een oudere dame boven haar hoofd. ‘Parttime werk is een fulltime baan’, is een rake. Het door tv-maker Arjen Lubach bedachte ‘Ik ben GEEN toprioriteit’ is veel te zien. Net als ‘Het moedt anders’. Met spelfouten, om maar aan te geven dat het met het onderwijs niet goed gaat. „Onze leraar heeft altijd wallen onder z’n ogen”, zegt een meisje op het podium. „Leraren zijn de toekomst, iedereen moet solidair met jullie zijn”, roept een andere spreker.

Een volle Dam. / Evert Elzinga | ANP

Terug naar Stevens, die zelf tevreden is met zijn huidige positie. „Ik heb geen gezin te onderhouden en kan rondkomen. De werkdruk is voor veel leraren te hoog, maar ik kan de keuze maken om minder te werken. Anders zou ik het ook niet trekken.” De staking is voor Stevens geslaagd als er eens iemand met visie opstaat, waarmee inhoudelijk kan worden gepraat. „Dat is beter dan die zak geld geven en zeggen: Kijk maak wat je ermee doet, zoek het maar uit. Ik ben geen kartrekker, maar als ik me met mijn mening binnenkort weer moet laten horen en solidair zijn met m’n collega’s, dan sta ik er.”

Onderwijs = sexy

Naast staan, wordt er ook gesprongen. Naar links en naar rechts, opgezweept door de hit van Snollebollekes. De sfeer is gemoedelijk. Twee meisjes dragen een spandoek met de tekst ‘Onderwijs = sexy’, met een hartje in plaats van puntjes op de ij. Sabrine en Elif uit Amsterdam-Noord zijn 12 en zitten in ‘de eerste’ van het voortgezet onderwijs. Om aan te geven hoe lang het lerarentekort al speelt, zegt Sabrine: „In groep 7 had ik de helft van het jaar geen leraar.” Klasgenootje Elif vult aan: „Dat moet echt ophouden.”

Jong en oud kwam samen in Amsterdam. / Evert Elzinga | ANP

Gewetensvraagje tot slot aan de cijfertjesfanaat en Ajacied: Wie is erger, minister Arie Slob of scheidsrechter Rocchi? Zeb Stevens zucht en denkt na. „Oh God… ehm, ik geloof wel dat ze allebei hun best proberen te doen, maar dat ze daar beiden toch niet helemaal in slagen.”

Onderwijsvakbond AOb is tevreden over de actiedag, maar kondigde wel gelijk nieuwe stakingen aan als dat nodig is.