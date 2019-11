Youri (19) heeft Tourette: ‘Het is gewoon klote’

Youri Wester is het zat om aan nieuwe mensen telkens maar uit te moeten leggen dat hij last heeft van tics. En dus maakte hij een video, die hij deelde op Facebook en Instagram.

Nadat de 19-jarige student Journalistiek de openhartige, vijf minuten durende video deelde afgelopen maandag, heeft hij zijn telefoon wel even weggelegd. „Ik vond het spannend en twijfelde na het opnemen nog of ik het wel moest plaatsen.” Youri heeft al vanaf zijn geboorte de neuropsychiatrische aandoening Gilles de La Tourette.

Schelden en dwang

Veel mensen associëren de aandoening met schelden, vertelt Youri. „Ze denken dat je er maar van alles uitfloept. Dat kan ook, maar slechts een op de tien heeft daar last van. Tourette kan uit verschillende dingen bestaan, zoals vocale tics, schreeuw- en scheldtics en dwangneuroses. Vroeger moest ik bijvoorbeeld scheel kijken, of tekende ik met mijn vinger figuren in de lucht. Nu heb ik een tic waarbij ik meestal om de zoveel seconden of minuten moet kuchen of een geluidje maak.” Als Youri met mensen is of een een-op-eengesprek voert, spreekt hij van seconden. „Als mensen dan vragen of ik verkouden ben, beaam ik dat maar. Als ik werk of thuis ben is het veel minder en kan je spreken van minuten.”

Op zijn vijfde werd de erfelijke aandoening bij Youri ontdekt. „Ik ben vroeger veel in het ziekenhuis geweest en heb ook medicijnen geslikt, maar het komt erop neer dat niets helpt.” Youri had ook een tijd last van een scheldtic. „Dat was verschrikkelijk, want het was een erg woord. Ik schaamde me dood. Gelukkig heb ik daar nu geen last van.”

Onzeker door tics

Dat zou wel weer terug kunnen komen. Wanneer de student stress heeft of ergens zenuwachtig voor is, worden zijn tics erger. „Vroeger werd het tijdens een leuke periode als de feestdagen, ook erger. Ik begon in september op de opleiding en ontmoette daar veel nieuwe mensen. De tics maken me onzeker. Stil zijn tijdens een tentamen is lastig: na een tijdje voelt het alsof ik ontplof.” Dan maar liever open zijn verhaal vertellen, vond Youri. „Ze zitten de komende vier jaar nog met me opgescheept, dan kunnen ze er maar beter van op de hoogte zijn”, lacht de 19-jarige.

Maar dat maakt leven met de aandoening voor de sportjournalist in spe niet minder lastig. „Het is een klote-aandoening. Vooral het feit dat er zo weinig over bekend is en er nog geen remedie is, vind ik frustrerend.” Youri zegt dat hij eigenlijk nog van geluk kan spreken, omdat hij een ‘mindere versie’ van Tourette heeft. „Als ik tics heb, is het minder erg dan bij mensen die een heftigere vorm hebben. Er zijn ook periodes waarin ik geen last heb van de tics, of tics waar anderen geen last van hebben.”

Veel reacties

De student is blij dat hij de video uiteindelijk deelde. Ook heeft hij veel meer reacties gekregen dan hij had verwacht. „De video heeft goed uitgepakt. Ik hoop dat ik een boodschap kan uitdragen aan mensen die een soortgelijke aandoening hebben. Het heeft mij in elk geval minder onzeker gemaakt dat er zoveel positieve reacties kwamen van mensen.”