Yes! Nederlanders zijn het best in Engels

Van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, beheersen de Nederlanders die taal het best.

Onderzoek naar Engelse taalvaardigheid in honderd landen, laat het duidelijk zien: wij Nederlanders spreken een aardig woordje Engels over de grens. Wereldwijd onderzoek, deze keer onder 2,3 miljoen volwassenen, laat al negen jaar op rij zien dat Nederland niet is weg te slaan uit de top 3. Op dit moment krijgen we zelfs de gouden taalmedaille omgehangen. Vorig jaar ging die eer naar Zweden.

Test op Engels

De uitkomsten van het onderzoek worden dinsdag wereldkundig gemaakt door Education First (EF), marktleider in internationaal onderwijs en aanbieder van taalcursussen, uitwisselingsprogramma’s en studies in het buitenland. Engels hoeft EF de Nederlanders dus amper meer te leren, zo bewijst het onderzoek van het bedrijf. EF baseert de kennis van de Engelse taal op een zogeheten Standard English Test, die de 2,3 miljoen respondenten hebben gedaan.

Nederlanders staan er sowieso om bekend altijd hun best te doen om andere talen te spreken, zo meldt EF. „Of het nou steenkolenengels is op Engels op universitair niveau, het gaat ons goed af.” Dat is handig, want het netwerkeffect van het Engels is nog nooit zo hoog geweest, vindt Dr. Minh Tran, EF Executive Director of Academic Affairs. „Wij vinden het belangrijk dat iedereen ter wereld met elkaar in contact kan komen doordat er een goede beheersing is van de taal. Engels is daarnaast ook de onbetwiste taal in het bedrijfsleven.”

‘Overal hoor en zie je Engels’

Diederik Oostdijk is professor in de Engelse en Amerikaanse literatuur aan de VU in Amsterdam. Hij denkt dat Nederlanders relatief vaak aan Engels worden blootgesteld en dat we de taal daarom goed beheersen. „Op school natuurlijk, waar het een verplicht vak is, maar ook daarbuiten. Op straat, op radio en televisie, op social media overal hoor en zie je Engels.” Ook de professor wijst op de reputatie van Nederlanders, dat we goed zijn in talen. „Inmiddels gaat het dan vooral om Engels en veel minder om Frans, Duits, Grieks en Latijn. Ironisch eigenlijk, dat het taalonderwijs in ons land onder druk staat en dat we te weinig leraren voor talen hebben. Maar goed, er is een taal nodig om wereldwijd te communiceren. Dat is het Engels sinds enkele decennia.”

Nederlanders hebben dat dus uitstekend opgepakt. Oostdijk: „Nederland is een klein land, dus als wij internationaal iets willen doen, dan is het ’t gemakkelijkst om een andere taal te spreken.”

Niet achteroverleunen

De VU-professor vindt het fijn dat Nederland op de eerste plaats is beland, maar wil tegelijkertijd opmerken dat hij op de universiteit merkt ‘dat het Engelse taalgevoel er niet noodzakelijkerwijs beter op wordt’. Oostdijk: „Ik wil niet zeggen dat het sterk achteruitloopt, maar we moeten niet zelfgenoegzaam achteroverleunen. Studenten maken nog steeds fouten en docenten moeten daarop blijven wijzen. Nederlanders kunnen best arrogant zijn en denken dat ze erg goed zijn in Engels. Die waarschuwing wil ik meegeven.”

Oostdijk prijst daarentegen ook het lef dat wij met z’n allen hebben om het Engels te spreken. „We praten het gemakkelijk en durven het ook, zie ik bij studenten. Het schrijven blijft daarbij wat achter, maar het is mooi dat we het gewoon dóen. Het onderwijs in Engels is in andere landen misschien wel net zo goed, maar de durf is er duidelijk minder. Nederlanders zijn lekker brutaal.”