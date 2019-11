Wie neemt het stokje van het gefaalde Hudson's Bay over?

Hudson's Bay Nederland heeft donderdagavond uitstel van betaling aan gevraagd. De Nederlandse tak van de Canadese warenhuisketen zou vanwege een gerechtelijke uitspraken in de betalingsproblemen zijn gekomen.

Dat Hudson's Bay plannen had om te vertrekken uit ons land was al langer bekend. In een verklaring van de keten staat dat de opheffingsuitverkoop, die al gestart was, gewoon doorgaat. Maar een ding is zeker: Hudson's Bay verdwijnt. En gauw ook. Valt er nu opnieuw een 'gat' in de Nederlandse winkelharten?

Hans van Tellingen denkt dat we niet hoeven te vrezen voor leegstand /Talpa, Still

Gegadigden voor de gaten?

De uitstel van betaling is niet helemaal een verrassing, Hudson's Bay heeft in Nederland nooit echt voet aan wal gekregen en kampte al vanaf het begin met tegenvallende verkoopcijfers. Toch vulde het warenhuis wel een gat dat in de binnensteden viel na het faillissement van V&D. En omdat de panden zo groot zijn, lijkt het aantal gegadigden klein. Maar volgens Hans van Tellingen, winkelhartexpert bij Strabo, hoeven we ons geen zorgen te maken over langdurige leegstand.

„De panden staan op de beste retailplekken van heel Nederland. Ik denk niet dat ze lang leeg zullen staan," voorspelt hij. Van Tellingen denkt er snel weer nieuwe winkels in de panden komen en dit kan op twee verschillende manieren. „De meest voor de hand liggende mogelijkheid is een terugkeer van een warenhuis gericht op het middensegment. Er is nog steeds écht behoefte naar een vervanger van de V&D. Op vijftien plekken, in vooral grotere steden, is zoiets ook zeker levensvatbaar. Ook een joint-venture van Jumbo en HEMA of een fysiek bol.com-warenhuis zouden zomaar werkelijkheid kunnen worden."

Een warenhuis is volgens Van Tellingen niet de enige manier om zo'n groot winkelpand te benutten. „De andere optie is een verbouwing waarbij het grote pand wordt opgesplitst in een aantal moderne kleinere units waardoor de ruimte voor veel meer ketens interessant wordt. Misschien komt de Japanse modeketen Uniqlo of een nieuwe formule uit de stal van ZARA wel naar Nederland."

Waarom Hudson's Bay het niet redde in Nederland? „Heel simpel," verzekert de winkelcentrumonderzoeker. „Het is geen V&D!"

Hudsons Bye?

Voor Hudson's Bay is vooral het heden onstuimig. Vanwege een gerechtelijke uitspraak, kwamen zij in de knel omdat door dwangsommen de crediteuren niet langer 'gelijkelijk behandeld" konden worden. Ze zijn in overleg met een bewindvoerder aan het kijken of het mogelijk is om de winkels tot het einde van dit jaar open te houden. Omdat de keten sowieso al van plan was te vertrekken hoeven er niet ineens bordjes met 'opheffingsuitverkoop' gedrukt te worden. Die was namelijk al in volle gang.

Details over de dwangsommen werden niet naar buiten gebracht, maar vermoed wordt dat de jarenlange betalingsverplichtingen van dure panden op A-locaties hier wel eens de oorzaak kunnen zijn.

Topman Jeroen Lokerse van vastgoedonderneming Cushman & Wakefield gaat er nog steeds vanuit dat Hudson's Bay zich aan de vastgoedafspraken houdt. Cushman treedt als adviseur op voor "het grootste deel van de verhuurders" van Hudson's Bay. Die hebben nog voor vele miljoenen aan langjarige huurgaranties uitstaan bij het Canadese Hudson's Bay Company (HBC). „Afspraken zijn afspraken, als je die maakt dan moet je je daar aan houden", zo benadrukt hij. Toch bevestigde de topman wel dat het contact tussen de vastgoedeigenaren en de winkelketen "heel minimaal" was.

Het warenhuis maakte in september al bekend dat ze uit Nederland gingen vertrekken. De keten heeft momenteel 15 winkels in vooral grotere steden waar gezamenlijk met het hoofdkantoor ongeveer 1400 mensen werken. Het sociale plan dat toen werd afgesproken, verandert door een uitstel van betaling of eventueel failissement niet.