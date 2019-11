Wereldberoemde dierenredder (59) vermoord, 14-jarig meisje verdacht

De wereldberoemde Albert ’Alley Cat’ Chernoff (59), die als dierenredder zijn eigen programma op National Geographic heeft, is vermoord. De man werd begin deze week dood teruggevonden in zijn bed.

De hoofdverdachte in deze zaak is vooralsnog een meisje van veertien jaar oud, Ajahnae S.. Zij werd vermoedelijk vastgelegd op beelden uit de woning van Chernoff in Philadelphia, al is ze niet duidelijk in beeld. Te zien is hoe iemand in roze tenue en zwarte jas door de woonkamer dwaalt en iets zoekt om te eten.

Vastgebonden

De beelden zijn gemaakt voordat dinsdagavond Chernoff in zijn bed werd aangetroffen. Hij was vastgebonden, op zijn hoofd was ingeslagen en hij had enkele snijwonden in zijn borst.

Albert ’Alley Cat’ Chernoff werkte als vrijwilliger in een opvangcentrum voor katten. Vanwege zijn vele tattoo's heette het programma Rescue Ink. Daarin kreeg hij het vaak verbaal aan de stok met dierenmishandelaars. Zodoende werd Alley Cat zijn bijnaam.