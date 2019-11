Weer mensen in VS overleden door e-sigaretten

Het aantal mensen dat door het gebruik van e-sigaretten is overleden in de Verenigde Staten is weer opgelopen. Volgens de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC ligt het aantal doden nu op 47.

De slachtoffers komen uit 25 verschillende staten en zijn tussen de 17 en 75 jaar oud. Het aantal patiënten is gestegen naar 2290, terwijl dat vorige week nog op 2172 lag. De oorzaak van longschade door e-sigaretten is volgens het CDC nog altijd onduidelijk.

Geen paniek

In verschillende Amerikaanse staten nemen lokale overheden maatregelen tegen het zogenoemde vapen. In bijvoorbeeld New York is eerder een verbod op zoete smaakjes als perzik van kracht geworden. India gaat nog een stap verder en heeft de hele e-sigaret in de ban gedaan.

In Nederland vertoonden ook een aantal mensen symptomen die met de longziekte in verband konden worden gebracht. Branchevereniging Esigbond liet eerder aan de NOS weten dat er weinig reden tot paniek is, zolang gebruikers geen cannabisproducten roken met de e-sigaretten. Daarnaast benadrukt de bond dat vapen nog altijd gezonder is dan het roken van tabak.