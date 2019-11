Webshop verdacht van fikse btw-fraude.

Wij Nederlanders doen er gemiddeld 37 minuten over om op ons werk te komen. Dat is langer dan in andere Europese landen. Maar heel vervelend vinden we dit niet.

Hoewel de reistijd vaak wel wordt meegewogen als iemand op zoek is naar een andere baan, is het voor de meeste werknemers geen breekpunt. Dit blijkt uit onderzoek van Savills, een internationaal vastgoedadviseur uit Amsterdam. Opvallend is dat een fijne werkplek belangrijker gevonden wordt dan het onderweg zijn van en naar het werk. „Een goed luchtklimaat en een fijne temperatuur zijn van die punten die werknemers belangrijker vinden”, zegt huisvestingsadviseur Erik Beekman. „Ook de behoefte aan inspraak op het werk staat boven het lange forenzen.”

Dertig procent van de Nederlanders doet er gemiddeld drie kwartier of langer over om op zijn of haar werk te komen. Forenzen die er langer dan 1,5 uur over doen zijn er ook, maar komen in Nederland minder voor dan in grote stedelijke gebieden zoals Londen of Parijs. Iemand die én lang moet reizen én dit geen probleem vindt is forens Cynthia de Jong (48), woonachtig op Schiermonnikoog en werkzaam als leidinggevende bij de politie in Leeuwarden.