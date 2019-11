We hebben moeite met uitgeleend geld terugvragen

Of het nu gaat om een gezamenlijk cadeau voor een collega, een etentje met vrienden of een avondje naar de bioscoop. Heb je geld voorgeschoten, dan vindt een merendeel van de Nederlanders het vervelend om herhaaldelijk dat bedrag terug te vragen.

Vrouwen hebben meer moeite om geld terug te vragen dan mannen (68 procent tegenover 48 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Leningen.nl. Tegelijkertijd blijkt ook dat we onze Nederlandse, zuinige reputatie waarmaken. Want hoewel we het niet leuk vinden om achter ons geld aan te gaan, doet een grote meerderheid dit wel. Twee op de drie vraagt kleine bedragen van zo’n twee euro terug.

Vergeten

Meer dan een derde van de Nederlanders heeft problemen met het voorschieten van een geldbedrag. Hoe ouder we worden, hoe meer moeite we hiermee hebben. Waar een kwart van de millennials aangeeft liever geen geld uit te lenen, is dit onder de 45+’ers bijna het dubbele.

Als we besluiten om geld voor te schieten, zijn we niet altijd even goed in het onthouden daarvan. Zo vergeet twee op de drie Nederlanders weleens om een uitgeleend bedrag terug te vragen. De vergeetachtige geldschieter kan er niet standaard op rekenen dat degene met een lening hier dan zelf eerlijk op terugkomt. Ruim 1 op de 10 Nederlanders doet weleens of ze vergeten zijn dat iemand nog geld van ze krijgt. Onder de 25-34-jarigen gebeurt dit dubbel zo vaak, hiervan doet 1 op de 5 weleens of hun neus bloed.