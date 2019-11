Vrouwenquotum lijkt er te komen na ommezwaai CDA

Een vrouwenquotum lijkt een behoorlijke stap dichterbij te zijn gekomen na een draai van het CDA. Dit ondanks dat de VVD tegen is.

De grootste partij van Nederland is niet heel erg te spreken over een dergelijke maatregel. „Wij vinden het niet oké dat je wordt aangenomen op je afkomst, je geslacht of je geaardheid. Voor de VVD is een quotum onbespreekbaar", zegt Kamerlid El Yassini tegenover het NOS Radio 1 Journaal. Ook de regeringspartijen ChristenUnie en SGP zijn tegen.

82 zetels

Vertrouwde coalitiepartner CDA deelde lange tijd die mening, maar is nu om. „Een eerlijke verdeling van topposities draagt bij aan betere kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving”, aldus Tweede Kamerlid Lenny Geluk. Daarmee sluit de partij zich aan bij D66, GL, PvdA, PvdD en Denk. Dat front is goed voor 82 zetels.

Daardoor ziet minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de toekomst wat betreft de invoering met vertrouwen tegemoet. „Daarna gaan we aan de slag met het SER-advies en dus een quotum invoeren."

Lege stoel

Het SER-advies schrijft voor dat er een vrouwenquotum in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven komt van 30 procent. Indien het bedrijf dat nog niet heeft, mag het een vrouw aanstellen voor de raad. Lukt dat niet, dan blijft de stoel leeg.