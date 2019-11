Vrouw vervoerde pony in brommobiel

Volgens de politie is de 28-jarige dader van een terreuraanslag in Londen een eerder veroordeelde terrorist, die onder beperkende voorwaarden vrij was.

Bij de aanslag werden vrijdagmiddag om 15.00 uur twee mensen doodgestoken en raakten er drie voorbijgangers gewond. De politie schoot de dader dood, die een nepbom om zijn lichaam had vastgemaakt.

Droeg een enkelband