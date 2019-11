Voor je gezondheid is een wekelijks, sloom hardlooprondje al genoeg

Een klein uurtje joggen per week is genoeg voor wie gezondheidsvoordelen wil behalen. Dat blijkt uit een analyse van in totaal veertien eerdere onderzoeken, gepubliceerd in vakblad British Medical Journal.

Maar wie ook zijn geestelijke gezondheid wil bevorderen en een gewoonte wil opbouwen, kan beter vaker de renschoenen aantrekken, zeggen hardloopcoaches Klaas Boomsma en Hanno Sterk. Hoe pak je dat aan? „Bouw het langzaam op. En blijf lol houden in het joggen.”

Minder kans op hart- en vaatziektes

Het zijn mooie resultaten: hardlopers die zo nu en dan de hort opgaan, verlagen de kans op een vroegtijdige dood met ongeveer een kwart. Ook hebben ze minder kans op hart- en vaatziektes (30 procent) en kanker (23 procent). Uit de nieuwe analyse blijkt dat het, zoals je misschien wel zou verwachten, niet uitmaakt of je langer dan vijftig minuten rent. Ook het tempo maakt geen verschil.

Wel een kanttekening voor fanatieke renners, want té intensief sporten kan juist weer zorgen voor een extra risico op voortijdige sterfte. Zeker bij ouderen die minder goed herstellen. Daar kijkt hardloopfanaat en coach Hanno Sterk (54) van SterkLopen niet van op. „Wij recreanten vergelijken onszelf te snel met topsporters. Maar je moet je altijd blijven afvragen of het wel gezond is.” Sterk loopt al zo’n 25 jaar hard en geeft verschillende trainingen aan beginnende en gevorderde hardlopers. „Iedere sporter is eigenwijs. Je denkt: niet zeuren, doorgaan. Maar je lichaam heeft ook rust nodig.”

'Iets is beter dan niets'

Hardloper, coach en boekschrijver Klaas Boomsma (44) vindt het opvallend dat er sneller wordt gepraat over de mogelijke risico’s van hardlopen dan over de gevaren van een ongezonde levensstijl. „Zoals de schadelijke effecten die het eten van zuivel en vlees en roken met zich meebrengen. Maar over het algemeen is het een mooie onderzoeksconclusie: een beetje lopen, is beter dan helemaal niets doen.”

„Uit ervaring weet ik echter dat het veel makkelijker is om iets jaren vol te houden als je het regelmatig doet. En een keer in de week joggen is dan geen goede frequentie, je bouwt daar niets mee op. Bovendien zit er veel gezondheidswinst in de levensstijl die erbij komt kijken als je (vaker) gaat hardlopen. Voeding, voldoende slapen en niet al te veel gekke dingen doen”, lacht Boomsma, die het boek Ren voor je leven schreef. Volgens de expert hoef je je dan ook niet „elke keer het snot voor de ogen te rennen. Ook als je uiteindelijk een wedstrijd wil gaan rennen, zul je zo’n tachtig procent van je trainingen op een rustiger tempo moeten doen.”

Oefeningen tijdens het joggen

Wie helemaal nieuw is in hardloopland vindt vijftig minuten joggen misschien nog akelig lang. De coaches tippen om het langzaam op te bouwen. „Begin wekelijks met een aantal keer wandelen en verleng dit telkens met een paar minuten, dan is de stap naar joggen snel gemaakt. En doe onderweg wat oefeningen om je spieren op te bouwen, dat vergeten veel mensen. Een paar squats, push-ups of balansoefeningen”, aldus Sterk. Boomsma raadt aan om op de dagen waarop je niet wandelt, in elk geval iets te doen. „Zoals fietsen, of andere oefeningen. Om soepel te blijven moet je in beweging blijven.”

Ook het geestelijke effect van hardlopen moet ook niet vergeten worden, vinden de coaches. „Naast de gezondheidsvoordelen is het gewoon heel lekker om in de natuur te zijn en te sporten. Je maakt je hoofd ermee leeg”, verklaart Sterk. Daar is Boomsma het roerend mee eens. „Hardlopen geeft je een goed gevoel.”