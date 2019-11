'Vlaamse overheid kan geen belasting innen in 2020 door tikfout'

De Vlaamse rekenkamer nam zoals ze elk jaar doen de ontwerpbegroting van de Vlaamse regering onder de loep. En het is maar goed dat ze dit doen: want de doorrekenaars stuitten op een dure tikfout.

Een aanzienlijk deel van de uitgaven op deze begroting wordt betaald met belastinggeld. Maar dan moet dit geld wel binnenkomen. In het document staat echter dat ze dit geld gaan innen in '2019' in plaats van in '2020'. Dit zou betekenen dat het Vlaamse gewest aankomend jaar geen belastinggeld kan innen, schrijft HLN.

Vlaamse fail

„De op 31 december 2019 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom, opcentiemen en opdeciem, worden tijdens het jaar 2019 ingevorderd volgens de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van die welke slechts tijdelijk of voorlopig zijn”, valt er te lezen in artikel 10 van de ambtelijk opgetikte begroting. Als dit zinnetje daadwerkelijk in de eindversie staat, dan heeft dit grote consequenties voor de schatkist van het gewest.

Vanwege deze fout is er geen juridische basis voor het heffen van belasting door de Vlaamse overheid aankomend jaar. En dat klinkt natuurlijk voor velen als muziek in de oren. Betekent dit dat de Vlamingen in 2020 een fiscaalvrij jaar tegemoet gaan? Deze kans lijkt behoorlijk klein. En mocht dit door een wonder niet veranderen, dan zijn de inwoners van het Vlaamse gewest nog steeds belastinggeld verschuldigd aan de federale overheid in Brussel. België kent een vrij complexe gedecentraliseerde staatsindeling waardoor er meerdere belastingdiensten zijn.

De typefout wordt waarschijnlijk snel verbeterd waardoor er in de final-versie zal gewoon '2020' staan in plaats van 2019. Maar het verkeerde jaartal op de begroting - en de gesuggereerde onverwachte financiële meevaller - zorgde wel voor hilariteit op sociale media.