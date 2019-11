Verstekelingen gevonden op boot naar Engeland

Een buurthuis in Liverpool ontving deze week een schrijnende brief. Eén van de kinderen die er komt, vroeg de kerstman in de brief om een huis en eten.

Het betreft de kerstwens van het kind. Hij of zij liet de brief achter in de kerstpostbus van het L6 buurthuis in de Britse stad. De brief werd gevonden toen de medewerkers van het buurthuis bezig waren met de kerstdecoraties ophangen voor het seizoen dat zo feestelijk zou moeten zijn.

'Eten en een huis'