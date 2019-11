Vermogen miljardairs neemt voor het eerst in jaren af

Drankrijders moeten veel harder worden bestraft, pleit minister Grapperhaus. ,,Een perfect plan!”

‘Een perfect plan, van de weg ermee!’ Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, is groot voorstander van het zwaarder bestraffen van die echte drankrijders. ,,Dat zijn dus niet mensen als jij en ik en voor wie de Bob-campagne geldt. Die echte drinkers zijn er ongevoelig voor, nemen hun verantwoordelijkheid niet en gaan politiebureau in en uit, om daarna weer met drank op in die auto te stappen.” Ja, hij kan zich er best over opwinden, ,,want ze gaan net zo lang door totdat ze zich doodrijden, of jou.” Wat we moeten bereiken, is een ‘cocktail van maatregelen’. ,,Zo nemen we deze overtreders te grazen en kan hun idiote optreden geen gevaar meer opleveren. Laat ze maar gaan lopen!”

Het stuur om