'Vergeet Zwarte Piet, kijk kritisch naar Sinterklaas'

Sinterklaas en zijn Pieten waren nog niet eens in Nederland aangekomen voordat de eerste pietendiscussies al gevoerd zijn. Een Belgische wetenschapsfilosoof vraagt zich af waarom er eigenlijk niet kritisch naar Sinterklaas zelf wordt gekeken.

„De goedheiligman zelf lijkt van alle blaam gezuiverd", begint Maarten Boudry zijn opiniestuk in De Morgen. „Sinterklaas is zelf ook moreel bedenkelijk. Ik vind dat we nogal lichtzinnig omspringen met die georganiseerde leugen." Daarmee doelt hij op het verhaal dat kinderen wordt verteld over de Sint.

Uitbuiten

„We zetten ons schoentje voor de haard, we zongen liedjes over hem en zijn knecht, we stuurden hem brieven met verlanglijstjes, we zaten op zijn schoot om te vertellen hoe braaf we wel geweest waren. Maar vroeg of laat zijn we erachter gekomen dat het allemaal een verzinsel was." Dat is waar de schoen wringt, volgens Boudry. „Kinderen worden jaar op jaar bedrogen en voorgelogen door zowat iedereen die ze vertrouwen. Hun lichtgelovigheid wordt schaamteloos uitgebuit."

Boudry vraagt zich af of mensen niet onderschatten hoe zwaar de 'grote onthulling', van het niet bestaan van de Sint, valt bij sommige kinderen. En of het het vertrouwen in 'grote mensen' niet beschadigd. „In de Piet-oorlogen wordt Sinterklaas zelf vaak ontzien, maar het is tijd dat we de goedheilig man zelf even aan de tand voelen." Want momenteel doen we - volgens Boudry - daar nog te lichtzinnig over.