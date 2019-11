Verdachte man in Nijmegen aangehouden

In Nijmegen is de verdachte man die een dreigende situatie in het centrum veroorzaakte, aangehouden. Een deel van het centrum is afgesloten.

De politie had een deel van het centrum van Nijmegen afgesloten, omdat een man die mogelijk een vuurwapen had, dreigde met geweld. De man had zich verschanst in een pand in de omgeving van de Hertogstraat.

Een arrestatieteam en een onderhandelaar zijn in Nijmegen gearriveerd, zegt een politiewoordvoerder. Ook een politieteam met honden is in Nijmegen. Of de man mensen in gijzeling houdt, is nog niet duidelijk.

Begeleid wonen

De man zit in een gebouw waarin de organisatie voor begeleid wonen Woonzorgnet is gevestigd. In het pand zitten zestien woonstudio's voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme, een gemeenschappelijke ruimte en een kantoor van de organisatie. Een deel van de bewoners staat met begeleiders op straat.

Woonzorgnet heeft ook in andere plaatsen in Gelderland kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met problemen.

Agenten op straat dragen kogelwerende vesten. Publiek wordt op grote afstand gehouden.

