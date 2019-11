Verbouwing van je woning financieren: 3 tips

Iedereen krijgt in zijn of haar leven met veranderingen te maken. Met je woning bijvoorbeeld. Heb je nieuwe wensen? Dan komt de knip eraan te pas.

Heb je bijvoorbeeld een extra kinderkamer nodig of wil je een aparte werkkamer hebben omdat je veel thuis gaat werken? Of zou jij graag je woning willen verduurzamen om lagere energielasten te krijgen? Of is het nodig gelijkvloers te gaan wonen? Bij veranderende woonwensen zijn mensen snel geneigd op zoek te gaan naar een andere woning die meer aan de nieuwe wensen voldoet. In de huidige krappe woningmarkt kan het alleen wel een probleem zijn een betaalbare woning te vinden die voldoet aan je nieuwe wensen en eisen. Vaak is met een verbouwing ook je huidige woning aan te passen. Hieronder lees je drie tips voor de financiering van de verbouwing van een woning.

Een begroting voor de verbouwing opstellen

Wil je verbouwen dan is het zaak eerst te kijken hoeveel financiering je eigenlijk nodig hebt. Maak daarvoor eerst een lijst met alles wat je graag aan zou (laten) pakken. Nodig vervolgens meerdere aannemers uit om offertes op te stellen, of zoek in winkels of online op hoe hoog de loon- en materiaalkosten zijn. Nu heb je een inschatting van de investering per project, en kun je prioriteiten gaan stellen. Hierbij maak je onderscheid tussen noodzakelijke verbouwingen en dingen die je interieur verfraaien. Werk bovendien van de buitenkant van je woning naar binnen toe. Isolatie en lekkages hebben meer prioriteit dan bijvoorbeeld het vernieuwen of verleggen van leidingen in het huis. Dit laatste is dan op zijn beurt weer belangrijker dan stuc- en schilderwerk binnen.

Bij een verbouwingsbudget heb je altijd te maken met bepaalde vaste posten. Ga je zelf klussen, dan betreft het in ieder geval het materiaal en mogelijk transport en de aanschaf of huur van gereedschap. Laat je de verbouwing door een professional uitvoeren, dan moet je natuurlijk ook rekening houden met arbeidsloon. Vaak krijg je tijdens een verbouwing moet onverwachte kosten of problemen te maken. Neem daarom in de begroting altijd een stelpost op voor onvoorziene uitgaven van ongeveer tien procent van de totale kosten.

Vergelijk meerdere financieringsmogelijkheden

Een verbouwing van je woning kan op drie manieren gefinancierd worden. Er zijn een aantal factoren die bepalen welke mogelijkheden je hebt en welke financieel het meest aantrekkelijk zijn.

Ten eerste is het mogelijk een verbouwing te financieren met eigen geld. Gemiddeld hebben huishoudens in Nederland een aardige spaarpot. Nu spaargeld weinig rendement biedt, kan het interessanter zijn dit te investeren in je woning. Niet voldoende eigen vermogen? Dan kun je ook je hypotheek uitbreiden of een lening afsluiten. Een hypotheek uitbreiden is aantrekkelijk door de lage hypotheekrente, maar door de hoge afsluitkosten alleen interessant bij een verbouwingsbedrag van meer dan 25.000 euro. Houd er rekening mee dat de hypotheek in de meeste gevallen niet hoger dan de woningwaarde mag zijn. Daarnaast zitten veel mensen door de gestegen woningprijzen al aan hun maximale hypotheekbedrag. Een persoonlijke lening heeft als voordeel dat je sneller over het benodigde bedrag kunt beschikken. Wist je trouwens al dat de rente van een lening die je afsluit voor verbetering van een woning en aflost tijdens de looptijd, ook aftrekbaar is? Wil je rentes en voorwaarden bekijken en een gratis offerte aanvragen, dan kan je leningen vergelijken op Financer.com.

Kijk of er subsidies mogelijk zijn

Zowel op nationaal als internationaal niveau zijn er allerlei doelen gesteld het milieu te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. De Nederlandse overheid ziet dan ook graag dat de woningen in ons land energiezuiniger zouden worden. Zorgt de verbouwing van je woning ervoor dat je minder gas of elektra verbruikt? Bijvoorbeeld door dak- of gevelisolatie, het laten plaatsen van isolerend glas, een warmtepomp of zonnepanelen? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Zo kun je je investering (gedeeltelijk) terugverdienen.

Een verbouwing van een woning kan een behoorlijke investering vragen. Daarnaast kun je te maken krijgen met stress door rommel, en kan het bijvoorbeeld lastig zijn dat je bepaalde ruimtes niet kunt gebruiken. Onthoud altijd dat een verbouwing uiteindelijk wel veel woongenot oplevert, en in het geval van verduurzaming ook een lagere energierekening!