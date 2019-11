Verbazing en ongeloof om vrijwilligersvacature Songfestival

De eerste vacature voor vrijwilligers voor het Eurovisiesongfestival doet veel stof opwaaien op social media. Voor de baan moet je 2,5 week fulltime beschikbaar zijn, reiskosten worden niet vergoed.

De eerste vacature voor het Songfestival kwam woensdag online. Het bericht zorgde meteen voor ophef op het internet. De verontwaardiging komt vanwege de hoge eisen die de organisator van het festival stelt. Die staan in schril contrast met wat je ervoor terugkrijgt.

Festival met miljoenenbudget

Voor de vrijwilligersfunctie delegation host dien je van 1 tot en met 18 mei fulltime beschikbaar te zijn. Daarnaast moet je onder andere goed Nederlands en Engels en het liefst nog een andere taal spreken, alle ins en outs van Rotterdam kennen, ouder zijn dan 20, geen negen tot vijf-mentaliteit hebben en zelf de reis- en of verblijfkosten kunnen betalen.

Dat een festival met een miljoenenbudget zijn werknemers niet wil betalen en voor hun fulltime inzet louter een ‘unieke ervaring’ en ‘het opdoen van (inter)nationale contacten’ aanbiedt, vinden veel mensen niet kunnen. Maar dat er zelfs geen reiskostenvergoeding tegenover staat, schiet bij veel Twitteraars in het verkeerde keelgat.

„Dit is schandalig en zou bij wet verboden moeten zijn. Voor élke werkgever, laat staan de door de overheid gefinancierde NPO”, reageert een boze Twitteraar op de vacature. „Open Up, maar niet onze portemonnee,” grapt een ander over de slogan van het Songfestival, die Open Up luidt.

„Het is heel gebruikelijk om bij evenementen van dit formaat op grote schaal vrijwilligers in te zetten”, licht hoofd communicatie van het Songfestival, Babet Verstappen toe. „Voor de Olympische Spelen in Tokio zijn ze bijvoorbeeld op zoek naar tachtigduizend vrijwilligers.”

Band opbouwen

Verstappen verwacht dat het Songfestival zo’n zeshonderd kosteloze krachten nodig heeft. „Zonder hen is het niet mogelijk dit festival te organiseren.”

De lange beschikbaarheid van de hosts is volgens Verstappen nodig omdat het belangrijk is dat er een band met de delegaties kan worden opgebouwd. Het liefst heeft de organisatie mensen uit de regio Rotterdam, kennis van de stad is namelijk een vereiste. Een meevaller voor mensen uit Rotterdam zelf is dat ze in ieder geval geen reis- of verblijfkosten maken.

Daarnaast maakt Verstappen duidelijk dat de hoge eisen alleen gelden voor de functie delegation host. Voor andere vrijwilligers geldt een kortere inzet. Voor die posities zal de werving binnenkort beginnen.

Ondanks de vele negatieve reacties, zijn er ook mensen die de baan wel zien zitten, „De positieve berichten stromen binnen”, zegt Verstappen. „Al tientallen geïnteresseerden hebben zich voor de vacature aangemeld.”