Venetië maakt zich op voor op derde golf

Claire Malcomson is in opspraak geraakt in eigen land. De Britse politica acteerde in 2019 namelijk in de reclame van een Belgisch casino en deed dat op opvallende wijze.

In de commercial is Malcomson namelijk te zien in een latex pakje. Ook draagt ze netkousen en heeft ze een zweep in haar handen. De video kwam aan het licht, omdat Malcomson een stuk meer in de spotlights staat nu ze kans maakt om in het Lagerhuis terecht te komen.

