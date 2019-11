Veel sneeuw: volop pret voor de vroege wintersporters

In verschillende delen van de Oostenrijkse Alpen is nu al een halve meter sneeuw gevallen. Daarom hebben, terwijl het nog maar begin november is, enkele wintersportgebieden hun deuren al geopend. Ook in Zwitserland en Frankrijk kleuren sommige bergen al wit.

Dat meldt Weeronline. Voor vroege wintersporters ziet het er sowieso rooskleurig uit, want ook komende tijd valt regelmatig verse sneeuw.

Heuse ‘sneeuwdump’

Afgelopen weekend was in het zuiden van Zwitserland sprake van een ‘sneeuwdump’. In het westen van Wallis en het Berninagebied viel boven 2800 meter maar 60 tot 80 centimeter. Op veel andere Zwitserse plekken ligt een sneeuwdek van 10 tot 60 centimeter. In de hoge delen van de Franse Alpen zijn tientallen centimeters verse sneeuw gemeten.

Ook op deze dinsdag wordt in de Alpen een dik pak verse sneeuw verwacht. Vooral Oostenrijk kan flink wat sneeuw tegemoetzien en daarbij sneeuwt het zelfs in de lagere wintersportgebieden. Komende dagen blijft het koud en dat betekent dat de sneeuw blijft liggen. Bovendien valt er regelmatig verse sneeuw bij.

In deze gebieden kun je al wintersporten

Wie van de sneeuw wil genieten, nog voordat het hoogseizoen begint, kan al in aardig wat wintersportgebieden terecht. Zo kun je al in tien bekende Oostenrijkse wintersportoorden de lange latten onderbinden. In bijvoorbeeld Sölden ligt op de top 90 centimeter sneeuw en is 23 procent van de pistes geopend. De meeste sneeuw ligt op de Kaunertalergletsjer (een meter!).

In Frankrijk is de keuze beperkt en is slechts één skigebied open: Espace Killy. Ook in Zwitserland kun je maar op weinig plekken van de berg roetsjen. Alleen in Zermatt en bij Sankt Moritz is een aantal pistes open.