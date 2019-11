Van bestreden naar beroemd: de bever is back

De bever doet het goed. Het dier werd ruim dertig jaar geleden geherintroduceerd in Nederland en sinds 2011 is de populatie van het grote knaagdier flink gestegen.

Het was even spannend, deze zomer. Het Groninger Landschap plaatste een webcam in een beverburcht om een beverstelletje in het Hunzedal te kunnen volgen. De dieren waren echter niet te zien. Waren de bevers te schuw?

Uiteindelijk kwamen de harige staarten van het stel (wist je dat bevers trouw zijn en hun hele leven samen blijven?) toch in beeld, samen met twee pasgeboren jonkies. Je hoorde ze met hun lange oranje tanden knagen aan boomstammetjes en zag hoe de jongen werden verzorgd. Uniek, want in Nederland was het nog niet eerder gelukt om wilde bevers live in beeld te brengen.

Toename

De bever heeft een opmars gemaakt. Geschat wordt dat er nu zo’n 3500 dieren in Nederland zijn, een paar honderd meer dan vorig jaar. In 2011 waren het er nog maar 1000, weten kennisplatform Nature Today en de Zoogdiervereniging. En in 1826 was het helemaal bar gesteld met de bever, toen was het dier uitgeroeid. Maar de bever hoort thuis in ‘waterland Nederland’. En omdat de bever een goede invloed heeft op de biodiversiteit werd het dier daarom in 1988 opnieuw uitgezet.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In alle provincies behalve Noord-Holland zijn de vegetarische knagers te vinden. Dat is volgens Nature Today echter alleen maar een kwestie van tijd: binnen vijf jaar zullen de dieren zich daar ook vestigen. Omdat er zoveel gebieden zijn waar de bevers kunnen leven, zal de populatie nog verder oplopen. Leuk, maar de dieren zorgen ook voor problemen.

Bejaagd

Het schattig ogende dier met zijn harige vacht (bevers hebben 2300 haren op elke vierkante centimeter vacht) knaagt mooi voor tonnen schade aan dijken en knoeit het door zijn graafwerk zelfs met funderingen. Ook komt er wateroverlast voor door de beverdammen. Het dier mag daarom in Gelderland en in Limburg worden bejaagd. Verwacht wordt dan ook dat de provincies maatregelen moeten gaan nemen door de bevergroei.

Toch is het volgens natuurbeschermers een succes dat het dier weer in Nederland is. Het dier is beschermd en dus moeten er voordat er wordt geschoten, andere maatregelen worden genomen. „En die ingrepen zijn goed voor de natuur.”