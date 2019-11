Van 120 naar 63 kilo én personal trainer, maar ook 'gethinshamed'

Fatshaming kennen we inmiddels wel, maar ook thinshaming is een ding. De 31-jarige Nicole Caperilla uit Amerika kan daarover meepraten. Zij ging in twee jaar tijd van 120 naar 63 kilo, maar in die tijd dumpte ze wel haar 'beste vrienden' vanwege het fenomeen thinshaming.

Nicole had altijd al last van overgewicht, vertelt ze aan Daily Mail. Als kind worstelde ze met overgewicht, maar daar wist ze vanaf te komen. Echter bezorgde haar eerste zwangerschap haar vele kilo's extra. „Ik kwam zoveel aan dat ik het niet meer kon verliezen", vertelt ze. „Ik probeerde elk dieet en supplement om het kwijt te raken, maar het lukte niet."

Pizza en hamburgers

Ze blijft wel eerlijk: haar eetpatroon was nou ook niet echt gezond te noemen. Zo at ze meer dan eens vette pizza's, hamburgers en ander junkfood waardoor ze op vrij jonge leeftijd al de 120 kilo aantikte.

Dat wist ze overigens niet: hoewel ze mentaal en fysiek worstelde met haar gewicht, was ze geschokt toen ze in januari 2017 zag wat de weegschaal aangaf. „Ik denk dat ik het maar door liet gaan omdat ik mijn gezondheid niet op de eerste plaats zette", vertelt ze. „Ik werkte eerst nachtdiensten wat betekende dat ik vreselijke slaappatronen had en moeilijk gezonde keuzes kon maken. Daarna werd ik huismoeder en werd het alleen maar erger omdat ik mezelf op de laatste plaats zette. Ik had nooit energie, was altijd buiten adem. Eén van de engste momenten in mijn leven was dat ik wakker werd, totaal in paniek, omdat ik naar adem moest snakken. Ik was in mijn slaap gestopt met ademen."

noodoplossing

Ze zag één noodoplossing: een maagoperatie, waardoor ze maar beperkt kon eten. Die onderging ze dan ook, maar daar stopte ze absoluut niet. Binnen twee weken na de operatie besloot Nicole te starten met trainen door gewichten te gebruiken. Daarnaast veranderde ze niet alleen de hoeveelheden eten van vroeger, maar ook haar oude eetgewoonten op het gebied van gezondheid.

Nicole at eiwitrijk voedsel; kip, gemalen kalkoen, vis. Haar ontbijt bestond uit havermout, ze at zoete aardappel met groente voor lunch en veel groente, eiwitten en complexe koolhydraten voor het avondeten. Vijf tot zes dagen per week trainde ze keihard, met de focus op krachttraining en cardio.

Thinshaming

De enorme prestatie van Nicole zorgde ervoor dat ze in juni 2018 op 63 kilo zat: bijna de helft van het gewicht dat ze had voor de maagoperatie. Maar hoewel de man van Nicole haar door en door steunde, kon dat van haar vrienden niet gezegd worden. Van sommige kreeg ze cynische opmerkingen over haar gewichtsverlies en nieuwe, dunnere zelf. Thinshaming dus. „En dan heb ik het over vrienden die ik al mijn hele leven heb gehad."

„Ze waren helemaal niet ondersteunend", vertelt ze verder. „Ze bekritiseerden alles wat ik deed en trapten me de grond in zonder te beseffen dat hun 'grapjes' pijn deden. Zo lachten ze om wat ik aan had en bleven ze erop hameren dat ik niet perfect was. Ze waren zó negatief!"

Trots op mezelf

Volgens Nicole heeft het best een tijdje geduurd voor ze erachter kwam dat het allemaal jaloezie was. Andere vrienden en haar man hebben haar wakker geschud. „Ik realiseerde dat ik zulke mensen niet in mijn leven nodig heb."

Nicole tijdens een sportles als instructrice. / Facebook Crowned Fit LLC

Nicole wist iets ongelofelijks te bereiken: ze werd personal trainer en sportinstructrice voor groepen. Ze heeft nog altijd geen seconde spijt van haar lifestyleswitch. „Ik ben zo trots op mezelf. Ik ben positiever, geef anderen kracht, ik zet doelen voor mezelf, ga ze achterna en bereik ze. Als je wil afvallen is mijn advies dan ook om vandaag te beginnen. Wacht niet tot het 'maandag uitkomt'. Doe het nú en doe het alleen voor jezelf. Het is mogelijk! En raad eens? Het voelt goed om gezond te zijn."