Vakantie in eigen land steeds populairder, hoe komt dat?

Het aantal toeristen in Nederland is dit jaar weer gestegen. De meeste bezoekers komen vooral uit eigen land.

Nederland telde in juli en augustus van dit jaar bijna tien miljoen toeristen: een stijging van 4,4 procent ten opzichte van de zomermaanden in 2018. Opvallend is dat het grootste aantal toeristen uit eigen land komt: ruim 5,5 miljoen toeristen waren Nederlanders, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dagjes weg tellen niet mee: het gaat om het aantal overnachtingen op logiesaccommodaties.

Vakantie in eigen land wordt overigens niet verkozen boven een tripje naar het buitenland: 64 procent ging vorig jaar minimaal één keer over de grens voor een vakantie en 52 procent bleef in Nederland.

Reizen is populair

Dat het aantal toeristen toeneemt, is erg normaal volgens Elsje van Vuuren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Wereldwijd wordt er namelijk gewoon een stuk meer gereisd. „Ook Nederlanders gaan veel vaker op pad of een weekendje weg, ook buiten de vakantieseizoenen om. Dat heeft voornamelijk te maken met een groeiende economie.”

Toerisme-expert Stephen Hodes beaamt dat reizen over het algemeen populairder is geworden. Dat steeds meer toeristen kiezen voor Nederland, is volgens hem ook niet zo gek: „In de zomermaanden gaat men meer op reis in eigen land, omdat het mooi weer is. En Nederland heeft waanzinnig veel te bieden: kust, meren, interessante steden en veel cultuur Maar in de winter vluchten we dan weer vaker naar zonnige plekken of skioorden.”

Ook de warme zomer van 2018 heeft een rol gespeeld bij de keuze om dit jaar niet de grens over te gaan. „Vorig jaar hebben we een hele goede zomer gehad, dus mensen boeken daardoor vaker last minute en laten het afhangen van het weer”, vertelt Van Vuuren. Is het warm in Nederland, dan is het dus aantrekkelijker om hier te blijven. „Dat zie je ook terug in een stijging in bijvoorbeeld het aantal geboekte vakantiehuisjes en bungalows.”

Vakantie met het gezin

Stephanie Osunwokeh-van Buitenen (32) is zo’n vakantieganger die het liefst binnen de landsgrenzen blijft. „In het verleden ben ik wel naar het buitenland op vakantie geweest, maar ik ben niet zo’n type dat in het buitenland cultuur gaat snuiven. Dus ik bedacht me op een gegeven moment dat dat luieren wat ik het liefst doe, ook gewoon in Nederland kan. Voor mij gaat het erom dat ik in een andere omgeving ben. Dat heb je in Nederland ook.”

Osunwokeh-van Buitenen bezoekt niet iedere keer dezelfde plek, maar gaat naar verschillende vakantieparken. Ook deze werden populairder: ze trokken dit jaar 12 procent meer bezoekers, meldt het CBS. Deze zijn vooral in trek onder de families. Het gezinsleven is een veel genoemde reden om dichtbij huis te blijven, dit geldt ook voor Osunwokeh-van Buitenen. „Ik ben alleen maar met mijn gezin bezig als ik op vakantie ben. Zo’n park is ideaal met twee kinderen van drie en vijf jaar: er is van alles te doen. Of het nou regent of de zon schijnt, we zijn er voor de family time dus vermaken ons altijd wel.”

Vakanties naar het buitenland

Niet alleen wijzelf, ook buitenlandse gasten vieren graag vakantie in Nederland, met onze oosterburen voorop (35,5 procent). „Steeds meer toeristen weten Nederland te vinden”, vertelt Van Vuuren. „Voor een weekendje weg kies je toch snel een plek die dicht bij huis ligt, dus vooral Duitsers, Belgen en Britten komen onze kant op.” De Zeeuwse kust lokt onder buitenlandse toeristen het meest, Nederlanders gaan het liefst naar Gelderland.