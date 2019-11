Uitgesproken Wijnaldum: 'Ik wil niet wijs doen'

Hoewel het AZ-duo Calvin Stengs (twee assists) en Myron Boadu (een goal) uitstekend debuteerden, was dé man bij Oranje dinsdagavond Georginio Wijnaldum. De gelegenheidsaanvoerder stal met een hattrick tegen Estland de show en viel ook nog op met het statement na zijn eerste goal, de 1-0.

Heel het team rende naar de zijlijn, waar Wijnaldum zijn donkere arm naast de lichte van Frenkie de Jong legde. Een duidelijk statement naar aanleiding van de gestaakte wedstrijd afgelopen weekend in de Jupiler League (FC Den Bosch - Excelsior) vanwege racisme. „Wij zijn wel één, dat wilden we zeggen."

Geen politicus

„Ik wil niet wijs doen", vervolgt Wijnaldum. „En ik ben echt geen politicus. Dat lijkt me een moeilijke baan en dan heb je meer thema's dan racisme. Maar als voetballer krijg ik wel een podium. Daarom stipte ik die discussie over Zwarte Piet ook aan."

Wat hem betreft zou de kleur van de figuur moeten veranderen, ook al zien kinderen er geen kwaad in. „Als kind zette ook ik mijn schoen. Mijn oma, waar ik vaak was, deed daar niets in. Ik voelde me als kind niet gediscrimineerd door Zwarte Piet. Geen enkel kind denk ik, want het is leuk om cadeautjes te krijgen. Maar als je ouder wordt, dan zie je dat anders. Zeker als ze je Zwarte Piet gaan noemen. Het feest van Sinterklaas is traditie, hoor ik vaak, Dat kan toch ook met roetveegpieten of blanke pieten?"

Niets voorbereid

Wijnaldum werd maandag al alom geprezen, nadat hij op de persconferentie zich stevig uitsprak over de situatie op de tribunes bij Den Bosch. „Onze persvoorlichter had me wel gewaarschuwd dat ik daar vragen over zou krijgen, Maar ik had niets voorbereid. Na mijn reactie kreeg ik positieve reacties van mijn ploeggenoten bij het Nederlands elftal. Dat deed me heel goed. Samen hebben we besloten om voor de wedstrijd weer een statement te maken."