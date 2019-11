Twentse sekshut om buren te jennen

Het huisvesten van Poolse arbeidsmigranten was niet toegestaan, dus wat doe je dan met je leegstaande bungalow? Precies, je maakt er een sekshut van.

Te huren voor al uw partnerruils, orgies of SM-spelletjes. Het maakt de 62-jarige Jos Wolthuis geen hol uit wat er allemaal in zijn bungalow wordt uitgespookt, als er maar wordt betaald. Maar: „Ik sta geen prostitutie toe", zegt hij tegen Tubantia.

Wolthuis kan echter ook niet alles controleren wat er in de hut gebeurt. „Ik ga daar niet op de loer liggen, liever kom ik er helemaal niet meer." Zijn vrouw gaat de boel schoonhouden: „Ja, ik mag de condooms opruimen." What happens in de sekshut in Reutum, stays in de sekshut in Reutum.

Uniek

Een sekshut kom je natuurlijk niet iedere dag tegen in Twente, Wolthuis noemt het zelf „uniek" in de regio. Maar hoe de man dan op het idee kwam? Omdat de Poolse arbeiders, die eerst in de bungalow verbleven, weg moesten. „Je moet toch iets om de kosten te dekken." Als de Polen hadden mogen blijven, was Wolthuis geen sekshuisje begonnen. Maar hij draait er niet om heen: het is wel de manier van zijn vrouw en Wolthuis om de andere verhuurders op het park te plagen.

Met de nieuwe oplossing van Wolthuis is het bestuur overigens niet blij. De „hoerenkast aan de weg" past namelijk niet in het plaatje van een net bungalowpark.