Twee Nederlandse skiërs omgekomen door lawine

Een ski trip in de Oostenrijkse Alpen is slecht afgelopen voor twee Nederlanders. De mannen skieden buiten de piste en kwamen om het leven door een lawine.

Ze kwamen zaterdag van een bergrug af, toen een pak sneeuw van zo'n vijftig meter was losgelaten en hen bedolf.

Airbag

Volgens de politie gaat het om twee mannen van 33 en 39 jaar oud. Een 54-jarige man slaagde erin om uit de lawine te komen. De drie waren rond het middaguur aan het skiën in het wintersportgebied Sölden.

Hulpdiensten konden de twee snel lokaliseren, maar de redding kwam te laat. Ze lagen bedekt onder een laag sneeuw van zo'n twee tot drie meter. Een van de twee had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar hij was toch gestikt.

Gewaarschuwd

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico's, met name in het hooggebergte. De afgelopen dagen is er namelijk erg veel sneeuw gevallen in de Oostenrijkse Alpen. Volgens de website wintersport.nl was de Rettenbachgletsjer, waar de mannen zich bevonden, de dag ervoor al een tijdje gesloten geweest vanwege het lawinegevaar.

Dezelfde site meldt dat er dit weekend in Sölden de Winter Opening plaatsvindt. Dit is een jaarlijks evenement waar veel Nederlanders op afkomen. Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen.