Twee minuten stilte voor overleden skiërs

'Ik ga even uitwaaien': voor velen waarschijnlijk een normale uitspraak. Maar niet iedereen is hiermee bekend. Het Amerikaanse wetenschapsmagazine Nautilus kreeg recent hoogte van dit fenomeen en analyseerde er eens even flink op los.

„Blijkbaar is er voor dit soort tijdverdrijf een unieke Nederlandse term", begint het artikel na een korte anekdote over hardlopen in de frisse buitenlucht. „In Nederland zijn mensen al meer dan honderd jaar winderige oefeningen aan het opzoeken. Tegenwoordig is dit zo gewoon, dat het bekendstaat als 'uitwaaien'".

Het woord wordt ook nog even naar het Engels vertaald, om het wat duidelijker te maken: „Het betekent letterlijk 'outblowing'. Dit houdt eigenlijk in dat je tijd doorbrengt in de wind, meestal door een wandeling of fietstocht te maken."