Turkse journalisten moeten opnieuw de cel in

Eten: het kan goddelijk zijn, maar soms valt het vies tegen. Als je besteld hebt, ben je in beide gevallen geneigd om een reactie achter te laten. Ook Vural Polat uit Amsterdam klom in de pen toen hij onlangs sushi bestelde die hem niet beviel.

De eigenaar van de sushizaak waar Polat besteld had las zijn recensie en had moeite met de slechte score. Hij trok daarom aan de bel bij de eten-bestelsite Thuisbezorgd, dat een paar dagen later contact opnam met Polat. „Het restaurant had hen de opdracht gegeven om de recensie te verwijderen en het bedrag van de bestelling terug te storten. Mits ik hiermee akkoord zou gaan”, vertelt Polat. Dat restaurants klanten benaderen om negatieve recensies te verwijderen in ruil voor restitutie of een tegoed is geen nieuw fenomeen. Alleen doordat Polat zijn recensie anoniem had geplaatst, moest Thuisbezorgd contact met hem leggen.

Afwijking