Tien jaar cel voor slavendrijvende restaurantmanager

De slavernij is in de Verenigde Staten al ruim anderhalve eeuw afgeschaft. Toch had een restaurantmanager lange tijd een slaaf voor zich werken.

De gehandicapte John Christopher Smith (39) werd door Bobby Paul Edwards (54) gedwongen om voor hem te werken. Smith was bovendien niet in dienst. Zijn werk deed hij onbetaald en een dat terwijl hij onmenselijke honderd uur per week (ruim veertien uur per dag) aan de slag was.

Afwasser

Aanvankelijk kreeg hij nog betaald als afwasser in de J&J Cafeteria, waar hij in 1996 als tiener in dienst trad. Dat ging allemaal prima totdat een jaar later Edwards de manager werd en misbruik besloot te maken van het feit dat de afwasser een IQ van onder de 70 had.

In de zeventien jaar die volgde werd Smith niet alleen uitgebuit, maar ook mishandeld door Edwards. Hij werd meer dan eens geslagen met vuisten, potten, pannen en een riem. Daar bleef het niet bij, want volgens de rechtbankdocumenten doopte Edwards ook tangen in kokend vet om die vervolgens tegen Smith zijn nek te duwen. Ook verbaal had Smith het te verduren.

Schadevergoeding

Totdat in oktober 2014 een gast doorkreeg wat er gaande was en zorgde voor zijn bevrijding. Edwards hoorde deze week zijn straf eisen: een celstraf van tien jaar. Daar bovenop komt nog een schadevergoeding van 272.952 dollar.