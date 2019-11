Swipegym op mediafestival voor pensionado's

Meer online plezier dankzij dit festival voor ouderen, waar appvingers en swipe-lichamen werden gestrekt en van alles kon worden gevraagd.

Maak een Y met je armen in de lucht en een W (‘schouders laag’), ,,en doe nu of je appels aan het plukken bent.” Olga Commandeur, de vrouw dankzij wie veel ouderen elke ochtend de (kunst)heupen losschudden bij Nederland in Beweging, weet ook op dit Grijs en Wijs Mediafestival de grijze hoofden te enthousiasmeren met haar speciale Swipe-gymsessie. ,,Want als je op je telefoon of tablet bezig bent, zit je helemaal in een verkeerde houding, en dat ga je merken.” Nadat ook de vingers nog even zijn gerekt en gestrekt, loopt de zaal weer leeg. Een man met grijs ringbaardje knakt z’n vingers nog wat na. Nee, echt veel op z’n telefoon zit hij eigenlijk niet, ,,en daarnaast ben ik altijd wel soepel in de vingers geweest.”

Interactief

In het Hilversumse Beeld en Geluid loopt jong en oud op deze regenachtige zaterdag door elkaar. Want behalve Grijs en Wijs waar ouderen middels workshops, rondleidingen en panels in het kader van de Week van de Mediawijsheid dichterbij media komen, is de locatie onlangs uitgeroepen tot ‘leukste uitje’ en maken kinderen selfies met een robot, naast pubers die gematigd verveeld voor interactieve videopalen staan.

Festivalpubliek / Nico Alsemgeest

‘U kunt gefilmd worden!’ staat op een geplastificeerd A4’tje. Cameramannen van Shownieuws en Telegraaf lopen rond en veel senioren proberen naarstig in beeld te komen, het zou tenslotte zo maar de laatste keer kunnen zijn. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen oudere en jongere internetgebruikers. Zo noemt de ene groep het nog altijd ‘apenstaartje’ en wordt ‘YouTube’ door senioren op de meest creatieve manieren uitgesproken. Maar toch lijken de festivalgangers met of zonder wandelstok hier wel open te staan voor ‘de nieuwerwetsheid’.

Greet en haar Gezondheidspas

Sam, Joshua en Joyce van het Mediacollege

‘Is er wifi?’ is een van de meest gestelde vragen, weten Sam, Joyce en Joshua. De drie studenten van het Mediacollege lopen als vrijwilligers rond in hun opvallende gele shirts. ,,Maar ook over de tabbladen en helderheid van hun scherm.” Het festival is een laagdrempelige manier om jong en oud te verbinden, beaamt Joyce die later manager van Pinkpop wil worden, maar nu wordt aangetikt door een dame op leeftijd die vraagt waar de volgende spreker is.

Haar ene hand steunt op haar rollator, in de andere heeft ze haar smartphone. Greet Veltman is 90 herfsten jong en verknocht aan die wondere webwereld. ,,Je kunt niet zonder, zeker als je alleen bent, zoals ik.” De Hoornse zet zich in voor de Gezondheidspas, een transparante app waar mensen ‘meer de regie over hun eigen gezondheid krijgen’ en wil naar de bijeenkomst van Petrus, een bekende YouTuber slash online-whizzboy die zijn gouden YouTube-tips verklapt. Ze staat te popelen achter haar rollator, ,,misschien kan ik wel wat miljonairs strikken voor de Gezondheidspas!”

Mary en Greet / Nico Alsemgeest

Computernerd

George -,,zeg maar Sjors”- Molenaar werkt als vrijwilliger bij SeniorWeb waar ouderen met internetvragen, -problemen en zelfs -angst altijd kunnen aankloppen. Of bellen, en daar wordt veel gebruik van gemaakt, weet de gepensioneerde wiskundeleraar die zichzelf een echte computernerd noemt. Hij komt veel bij mensen thuis. Vaak bij vrouwen alleen, maar nee, oneerbare voorstellen heeft hij nog nooit gekregen, lacht hij. Wel een lekker bakkie en een fooitje af en toe, ,,de mensen die het ‘t minst breed hebben hangen, geven het meest.”

Met George van SeniorWeb

Veel vragen over Digi-D passeren de revue, maar ook over hoe je etiketten in Word maakt en hoe een e-reader werkt. Dat ouderen meer ‘uit’ staan dan jongeren, ziet hij ook bij z’n eigen kleinkind dat tijdens gesprekken altijd even op de telefoon kijkt. Ach ja, haalt de sympathieke pensionado z’n schouders op, ,,ik vecht daar niet meer tegen.”

Digidiva

Hier wil Marijke van Helwegen vast iets zeggen over Oefenen.nl / Nico Alsemgeest

Marijke van Helwegen is ambassadeur van Oefenen.nl. Ze neemt dit erebaantje serieus, zo blijkt wel wanneer ze het platform minimaal elf keer noemt tijdens haar verhaal. Tot een half jaar geleden was ze een echte digibeet en deden haar man en management alles voor haar, maar toch wrong dat: ‘wat nou als zij wegvallen?’ Ze heeft geen (klein)kinderen die haar kunnen helpen, ,,en om ‘daar heb je die ouwe opgespoten taart weer’ in mijn omgeving te voorkomen, heb ik via Oefenen.nl een cursus gedaan en voelde me daarna een stuk onafhankelijker.” De digi-diva heeft ook Instagram, ,,en al meer dan 11.000 volgers, best knap toch?” Als Olga Commandeur haar iets later uitlegt wat de beste ‘swipe-houding’ is, begint Van Helwegen te lachen en gooit haar lijfspreuk er maar weer eens in. ,,Eigenlijk dus gewoon borstjes vooruit, lipjes getuit.”

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid worden ruim 200 evenementen georganiseerd die bedoeld zijn om jong en oud te leren over de voor- en nadelen van hun mediagebruik. Dit jaar vinden er veel evenementen plaats die gericht zijn op ouderen en is het thema Aan of Uit. Eerder publiceerde Netwerk Mediawijsheid onderzoek naar het mediagebruik onder ouderen, samen met de Universiteit Twente, het Nationaal Ouderenfonds, Samsung en SeniorWeb. Opvallende uitkomst was dat het deel van de bevolking dat het meest van internetgebruik kan profiteren er op dit moment het minst profijt van heeft. Mary Berkhout-Nio is programmadirecteur Netwerk Mediawijsheid en organisator van het festival. ,,Internet is niet alleen nuttig, ouderen kunnen er ook veel plezier aan beleven. Vaak hebben ze echter koudwatervrees. Daar willen we ze overheen helpen.”

Zelf hoort ze ook bij de doelgroep, ,,Je merkt dat bepaalde dingen langs je heen gaan, online discussies bijvoorbeeld, waardoor onze stem minder wordt gehoord.” Op de vraag of ze met al deze aandacht voor ouderen niet wat laat zijn, antwoordt ze stellig. Absoluut. ,,De omschakeling van offline naar online is ook veel te rigoureus gegaan, waardoor velen het niet als plezierig ervaren, maar iets dat hen wordt opgelegd. Ze schieten dan in de weerstand.” ‘Daar ben ik toch te oud voor’, hoort ze vaak. ‘Probeer het eens’, zou ze willen zeggen of zelfs wel van de daken willen uitroepen, ,,het is zo veel meer fun dan ze zich kunnen voorstellen.” Ze zou iedereen dan ook een duwtje in de rug willen geven, ,,vraag hulp of kijk eens naar een cursus in de bibliotheek, er is altijd iemand in de buurt die je wil helpen.”