Surinaamse president veroordeeld voor decembermoorden

De Surinaamse president Desi Bouterse is veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.

Een bijzondere dag in Suriname. De Surinaamse president is namelijk schuldig bevonden aan het medeplegen van moord. Dat heeft de krijgsraad vrijdag bekendgemaakt tijdens een urenlange zitting. De inmiddels 74-jarige Bouterse was destijds leider van het militaire bewind.

In het jarenlange proces waren 25 verdachten, tegen negen van hen was twintig jaar cel geëist. Zes van de verdachten zijn inmiddels overleden. Niemand heeft ooit betrokkenheid aan de moorden bekend.

Onzeker

Dat het ooit tot veroordeling zou komen was lang nog onzeker. Het proces, dat al vanaf 2007 loopt, werd meerdere keren onderbroken. In 2012 nam het Surinaamse parlement bijvoorbeeld een omstreden amnestiewet aan, waardoor verdachten van de decembermoorden niet meer konden worden bestraft. In 2015 bepaalde het Surinaamse hof van justitie dat het OM de verdachten alsnog kon vervolgen, ondanks de amnestiewet.

Het vonnis komt bijna 37 jaar na de moord op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime. Bouterse pleegde in 1980 met vijftien andere sergeanten een staatsgreep, die in eerste instantie niet tot grote afkeuring leidde. Langzaamaan groeide toch de aversie tegen het militair bestuur. Op 8 en 9 december 1982 werden in Paramaribo vijftien vermeende tegenstanders gemarteld en gedood.

Op de vlucht

De dood van de vooraanstaande Surinamers was volgens Bouterse en de zijnen het gevolg van plannen voor een tegencoup en de slachtoffers zouden op de vlucht zijn doodgeschoten. Bouterse heeft de „politieke verantwoordelijkheid" voor de moorden erkend, maar hij bleef altijd volhouden nooit zelf te hebben geschoten.