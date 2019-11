Sudoku van de dag

Een 7-jarig meisje dat trick-or-treat aan het lopen was tijdens Halloween in Chicago, raakte donderdagavond ernstig gewond omdat zij werd geraakt door een kogel.

Het meisje was verkleed als bij. Ze werd geraakt in haar borst en werd in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens The New York Times en Chicago Tribune werd tevens een 31-jarige man in zijn linkerhand geschoten en in stabiele toestand naar een ander ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond vroeg in de avond plaats, terwijl het meisje Halloween vierde met haar familie en met andere trick-or-treaters door een straat in de wijk Little Village liep.