Strobalen en groengelig wc-water bij duurzame huizenroute

Tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute komende zaterdag en de week erop nemen de trotse bewoners je mee voor een kijkje in hun keuken en rest van het huis. En je mag rustig even aan de aanbouw zitten.

‘Doen jullie dat ook weleens, van een afstandje kijken naar de plek waar je woont?’ Jet van der Graaf schreef het onlangs op haar Instagram (@jet.vandergraaf), met daarbij een foto van het bijzondere huis waar zij met haar vriend en twee zoontjes woont. Een gevoel van trots stroomt door haar heen, telkens weer wanneer ze naar hun woning kijkt dat onderdeel uitmaakt van de ecologische wijk in zogenaamde CPO-vorm: ‘Bewust Wonen Werken Boschveld’, met nog een twintigtal andere duurzame woningen in Den Bosch. ,,Ik ben zo trots op hoe we dit als buurt hebben gerealiseerd en het voor iedereen mogelijk was om duurzaam en gezond te kunnen bouwen, ook voor de kleinere budgetten.”

De woningen zijn gebouwd met hernieuwbare en milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals jute en métisse voor de isolatie. Ze hebben allemaal een lucht/water warmtepomp en zijn van het gas af. Ook is er een helofytenfilter om al het afvalwater te zuiveren, ,,daarmee spoelen we onze wc door, al moesten we wel even wennen aan de groengelige waterkleur, iets wat we ook altijd even moeten uitleggen aan bezoek.”

Hout

,,Ken je dat wanneer je thuiskomt na vakantie je meteen thuis de ramen open moet zetten vanwege de muffe betonlucht?” Ze schudt haar hoofd, hebben zij dus nooit meer last van dankzij al het hout in de woning, ,,en daarbij geeft hout ook gewoon een heel warm gevoel.” Maar niet te warm, zo verzekert ze, ,,in de zomer is het juist lekker koel.”

De Graaf is sustainable interior designer en dat zie je terug in hun hun huis. Neem nou de verf: ,,die is ecologisch en kwam ook nog eens vanuit Rotterdam naar ons toe per fietskoerier!” Belangrijk is dat je op zoek gaat naar je huis-identiteit -,,omarm je eigenheid”- en niet ‘blind achter de trends aanholt.’ ,,Dan zit je daar met je acht gouden ananassen die niets voor je betekenen, waarna je veel sneller weer iets nieuws koopt. Over niet-duurzaam gesproken...”

Open huis, open gezin

Andere mensen inspireren het ook eens anders te doen, is de voornaamste reden waarom ze de deuren openzetten van hun toch al heel open, loft-achtige huis dat ‘goed past bij de dynamiek van ons gezin’. En dat het niet alleen ‘voor het alternatieve gekkie of juist die high-end architect met een budget tot aan de wolken’ is. ,,Duurzaam wonen kan gewoon echt, voor iedereen, zeker in de constructie zoals die van onze buurt. Je moet het alleen wel weten.”

Hoe een sustainable interior designer woont?

Vorig jaar zette het gezin ook al de deuren open tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute en de FAQ’s? Toch wel veel ‘wat kost dat?’ en ‘wat levert het nou op?’, beaamt ze lachend, ,,je merkt dan dat veel mensen het niet per se uit ideologie doen.”

Het grootste compliment dat ze regelmatig krijgen, is dat hun huis ‘heel prettig’ aanvoelt. ,,En dat het niet zo hokkerig nieuwbouwerig lijkt, terwijl het dat wel is.” Leuk nieuwtje: binnenkort krijgt de buurt er drie loopeenden bij, naast de kippen die al rondscharrelen in de gemeenschappelijke tuin. Ruzie om eieren is er overigens nooit, ,,wel regelmatig een heel blij kind met een ei in de hand.”

Strobalen in Alkmaar

‘Strobalen zijn afval en kosten geen drol’. De bijna gevleugelde woorden van David Stomph die samen met zijn gezin de Alkmaarse hoekwoning uit 1952 in een compleet nieuwe duurzame jas heeft gestoken, onder meer van stro dus. Het was wel bewerkelijk om het stro te persen, verklapt hij, ,,en we kwamen bij het stofzuigen nog heel lang strohalmen onder de keukenkastjes tegen.”

Het stro zit nu achter de muren, maar is nog wel indirect te voelen, ,,mensen die hier komen willen altijd even hun hand op de aanbouw leggen, die voelt vaak nog warm.” Terwijl het tijdens die hittegolf juist goed fris bleef, ,,het is heel comfortabel wonen hier.”

Stroman David

De reacties zijn nu vooral positief en zelfs lovend, al moest zijn omgeving in het begin wel even aan ‘de stroman’ wennen, blikt hij met een grijns terug. ,,Ik betrapte m’n elektricien erop dat hij tegen iemand zei: die bewoner is echt helemaal knéttergek geworden met z’n strobalen!” En dat terwijl systeembouw met stro in Duitsland al heel normaal is, en heel duurzaam, ,,Zeker met de huidige stikstofactualiteit nu. Sterker nog: je slaat zelfs CO2 op met stro.”

David in actie

In een half jaar tijd hebben ze in 2017 hun huis helemaal naar hun zin verbouwd en grondig geïsoleerd. Ze trokken alle vloeren eruit en de aanbouw is dus van geperste strobalen gebouwd. Het betekent goed nieuws voor hun portemonnee, want waar de energierekening van de vorige bewoners nog 270 euro per maand bedroeg, betalen zij nu zo’n 125 euro, terwijl ze er met z’n vijven wonen. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november geven zij graag uitleg over hun duurzame huis. Ook in zijn blog op Davido.nl neemt hij de lezer mee in huiselijke verbouwingsavonturen. Ja, natuurlijk zit er wel een ideologische gedachte achter, licht hij toe, ,,ik hoop dat mensen het goede voorbeeld gaan volgen.”

Lang douchen = oke!

Maar er is meer dan het stro, vervolgt de inventieve Stomph. Zoals de ingebouwde buis onder de douche in de muur. Zelf bedacht, en een echte douchewarmteterugwinning. ,,74 procent van de warmte wordt zo teruggewonnen. Dat is de allerbeste investering die wij in huis gedaan hebben. Dit zou je moeten verplichten voor nieuwbouwhuizen, en ik zeur nu nooit meer als iemand vijftien minuten lang doucht!” Ze douchen nu elke ochtend met z’n vijven -,,om de beurt, hoor”- voor maar 30 cent.

Efficiënte David heeft het niet van een vreemde. ,,Mijn oma heeft twee oorlogen meegemaakt en ons via haar kinderen geleerd de lucifers twee kanten op te gebruiken en onze sokken te stoppen in plaats van weg te gooien.” Wat het hem oplevert, behalve rendement en die goedkopere energierekening? ,,Ik heb niet de illusie dat ik hiermee de wereld ga verbeteren, maar het geeft me wel een gevoel van rust te weten dat we alles doen wat we kunnen doen.”

Over de Route

Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van je woning? Wil je hier meer over weten? Op zaterdag 2 en 9 november openen honderden huiseigenaren in heel Nederland hun deuren. Zij laten anderen graag zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Van aardgasvrij wonen tot dak- en gevelisolatie, en van monumentaal wonen tot slimme nieuwe woningen uit 2019. Laat je inspireren door duurzame woonverhalen van gastvrije huiseigenaren. Schrijf je in voor een bezoek op de website.