‘Straight Pride’ in Dallas trekt twee bezoekers

Een nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat minder medicatie op dieren wordt getest. Hoewel het aantal proefdieren kan afnemen, blijven ze nog even nodig.

Het klinkt vooral als goed nieuws: in de eerste en tweede fase van medicijnontwikkeling hoeft minder op dieren te worden getest. Deze nieuwe richtlijn geldt wereldwijd en gaat om testen met betrekking tot voortplanting. „Medicijnen worden altijd in verschillende fasen getest”, legt Marsja Meijer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen uit. „In fase 1 en 2 heb je grote groepen dierproeven nodig. Dat kan straks met 300 tot 400 duizend minder dieren.”

Van alle mogelijk nieuwe medicatie valt 75 procent al in fase 2 af. Op dit moment wordt geschat dat er jaarlijks 1500 ratten en 1000 konijnen nodig zijn voor het testen van een nieuw medicijn. „Met deze nieuwe richtlijn is dat minder, zo’n 200 ratten of konijnen. In de eerste twee fasen wordt naast deze kleine groep proefdieren ook in vitro getest, in petrischaaltjes. De winst zit ‘m dus echt dat er minder dierproeven nodig zijn aan het begin van medicijnontwikkeling. Dierproeven zijn nog wel altijd nodig om medicijnen te testen voor we ze op mensen testen.”