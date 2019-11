Staatsloterij start zoekactie naar zes winnaars

De Staatsloterij start met een grote zoekactie om de winnaars van de Oudejaarstrekking Staatsloterij 2018 op te sporen. De prijzen van onder meer een halve ton zijn nog steeds niet opgehaald.

Slingert er bij jou in huis nog ergens een Staatslot? Dan moet je misschien maar eens checken of je ermee in de prijzen valt, vóór het einde van dit jaar. Er zijn nog zes winnaars die zich niet hebben gemeld. Het gaat om een winnend lot ter waarde van 50.000 euro, drie auto’s en de waarde van twee halve auto’s. De Staatsloterij start maandag met een landelijke zoektocht.

Uitzonderlijke zoektocht

Het komt ieder jaar voor: mensen die met hun Staatslot in de prijzen vallen, maar deze vervolgens niet op komen halen. Waarschijnlijk zijn deze loten zoekgeraakt of gewoonweg vergeten. Maar de Staatsloterij wil graag dat deze zo snel mogelijk gevonden worden. „Wij vinden het zonde als prijzen niet worden opgehaald”, vertelt Tatiana Pijnenburg, woordvoerder van de Staatsloterij. Mensen worden dus opgeroepen om op zoek te gaan naar hun lot. „Kijk goed in vakjes van je portemonnee, keukenkastjes, keukenlades, of de voor iedereen welbekende rommella.”

De winnende loten zijn allemaal in een winkel gekocht, waardoor de winnaars anoniem zijn, ook voor de Staatsloterij. De precieze winkels waar de winnende staatsloten zijn gekocht, zijn wél bekend. Daar wordt vanaf nu dan ook actiegevoerd. „Er gaat een prijzenkaravaan door het land. Dus op een trailer staan de auto’s - vijf Mini’s - en een grote cheque ter waarde van 50.000 euro. Dinsdag worden die weggebracht bij de winkels waar het winnende lot is gekocht. Zo wordt de cheque in Vlissingen afgezet”, vertelt Pijnenburg.

Mocht dit geen nut hebben, dan gaan er vanaf 6 december auto’s rondrijden met daarop een megafoon waarmee aandacht gevraagd wordt voor de niet opgehaalde prijzen. „Ze liggen hier klaar om uitbetaald te worden, dus we doen er alles aan om te zorgen dat ze worden opgehaald.”

De tijd dringt

Reden voor de landelijke zoekactie, is dat de tijd begint te dringen. De winnende loten zijn namelijk maar geldig tot en met 31 december. Meld je je daarna? Dan heb je pech en is je prijs weg. Het geld gaat dan naar goede doelen.

„Het is wel uitzonderlijk dat we nu zes hoge prijzen hebben die nog moeten worden opgehaald”, vindt Pijnenburg. Maar het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. „In september 2018 is er al een keer een bedrag van 100.000 euro niet opgehaald. Maar bij hoge bedragen komt het verder eigenlijk bijna niet voor dat niemand zich meldt.”

Ook vorig jaar vond er een zoekactie plaats naar drie winnaars van een Mini. „We hebben toen heel actief gezocht, maar die hebben zich niet gemeld. We hopen dat de winnaars zich dit jaar wel gaan melden.”